Deniz Türkali sitem etti! "Bu bana komik geliyor"

Sinemada ve dizilerde seçici olan Deniz Türkali, "Kendime haksızlık mı yaptım bilmiyorum. Zaman zaman düşünüyorum. O kadar çok rol reddetmişim ki... Şimdi düşündüğümde, benim reddettiğim rollerle çok haklı olarak ve şahane oynayarak başka arkadaşlarım ödüller aldılar. Söylemeye gerek yok kimlerin olduğunu. Analarının ak sütü gibi helal olsun" dedi.

"HATIR İÇİN OYNADIM, PİŞMAN OLDUM"

77 yaşındaki sanatçı, "Keşke yapmasaydım dediğim sadece bir tane bir tiyatro oyunu var. Adını söylemeyeceğim. Gerçekten oynadığım zaman her seferinde 'Artık yapma' diyordum, 'Tiyatro yapmayacağım' diyordum. Hatır için yaptım. Allah'tan çok uzun sürmedi. O kadar kötü oynadım ki anlatamam" ifadelerini kullandı.

"BU BANA KOMİK GELİYOR"

Agatha Christie’nin bir karakterini oynamayı çok istediğini dile getiren Türkali, "Instagram’da takipçi sayısına göre rol veriliyor bazen. Bu bana birazcık komik geliyor. Burada tek sevindiğim şey var; o çocuklar, sonra oyunculuğu öyle bir seviyorlar ki. Ama hepsi değil. Sonra eğitime başlıyorlar, ders almaya başlıyorlar, dışarıya gitmeye başlıyorlar. Herkesin birbirine destek olup kafaları açması lazım, bir ufuk açmak lazım" şeklinde konuştu.

"İLK DEFA YÖNETMENLİK YAPACAĞIM"

Deniz Türkali, şu an iki projesinin olduğunu belirterek, "İki kişilik bir oyun oynayacağım. Bir de 40 yıl önce oynadığım 'Küçük Sevinçler Bulmalıyım' oyununu küçük bir dokunuşla tekrar sahneye koyacağız. İlk defa bir tiyatroda yönetmenlik yapacağım" açıklamasını yaptı.

