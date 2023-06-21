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Deniz Uğur’un kızı Mina'dan babası Reha Muhtar hakkında akılalmaz iddialar! Yaşadığı dehşeti anlattı: ''Alkole alıştım...''

21.06.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski televizyoncu Reha Muhtar ile ünlü oyuncu Deniz Uğur'un arasındaki velayet çekişmesi geçtiğimiz yıl magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemeye başvurmuştu. Şimdi de kızları Mina'nın babası Reha Muhtar hakkındaki açıklamaları herkesi şoke etti.

Deniz Uğur’un kızı Mina'dan babası Reha Muhtar hakkında akılalmaz iddialar! Yaşadığı dehşeti anlattı: ''Alkole alıştım...''

Ünlü oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında Reha Mutar ile nikah masına oturmuş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı. Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz, babalarından gördükleri şiddetle gündeme gelmişti.

Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın kızları Mina'dan babası hakkında tüyler ürperten açıklamalar yaptığı yeni bir video geldi. Deniz Uğur ise, kızının çektiği o videoyu paylaşarak yardım istedi.

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Deniz Uğur’un kızı Mina videoda; 'Ben babamın evine gitmek istemiyorum. Ben orda alkole alıştım. 10 yaşında bir alkolik kız düşünebiliyor musunuz? Ben şuanda 14 yaşındayım hala oradaki alışkanlıklarımı unutmaya çalışıyorum. Ben kendimi öldürmeye çalıştım. Sizden rica ediyorum nolur beni babama geri götürmeyin. Ben alkole alıştım o adam yüzünden. Ben okula sarhoş gidiyordum' sözleriyle herkesi şaşırttı.

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Deniz Uğur'un bu videoya yer verdiği son paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Deniz Uğur'un son paylaşımı: ''Bugün hangi sebepten olduğunu anlamadığım bir şekilde mahkeme kızım hakkındaki tedbir kararını kaldırdı!

Çünkü kızıma şiddet uygulayan ve daha bir sürü zararı dokunmuş olan babası, oğlum Poyraz'ın da üzerinde baskı kurarak ona kardeşinin şiddet görmediği yalanını söylettiriyor.

Poyraz babasının baskısıyla mahkemelerde beni görmek istemediğini bile zorla söyleyebiliyor, sonra bizim eve geldiğinde bana seni çok özlüyorum diye sarılıp ağlıyor. Verdiğim tüm mücadeleye rağmen hâlâ iki çocuğumun da yaşadığı bu eziyeti engelleyebilmiş değilim. Bu bir anne olarak beni çileden çıkarıyor. Mina babasına kızgınlığında ve kırgınlığında, adalete seslenişinde sonuna kadar haklı. Benim kızım inanılmaz derecede zekî ve cesur bir kızdır, bugüne kadar yaşadıklarını ifşa etmeyi hiç istemedi, ben de onun rızası dışında kimseyle paylaşmadım…

deniz uğur paylaşım

Ama şu noktada kızımı korumak için her şeyi göze almak durumundayım. Gerçeğin gün yüzüne çıkması için, adaletin gerçekten işlemesine her türlü manipülasyonla engel olamasınlar diye, ilk kez Mina'nın kendi kaydettiği konuşmasını kendi isteği üzerine paylaşıyorum.

Kol kırılsın, yen içinde kalsın demekle adalete ulaşılamıyor maalesef, her şeyi konuşmak zorundayız. Takdir kamuoyunun… Devletimin büyüklerinden ve tüm resmî birimlerindeki vicdanlı, sorumluluk sahibi görevlilerden, kamuoyundan ve basından, ailemle benim içimizi cayır cayır yakan bu konuyla alakalı destek ve hakkaniyet bekliyorum… ACİL!''

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