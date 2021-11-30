Deniz ulaşımına lodos engeli! BUDO ve İDO seferleri iptal

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları yüzünden iptal edildi. BUDO ve İDO resmi sayfasından yapılan paylaşımda iptal edilen seferler açıklandı.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada ise şöyle denildi:

07:15 Bursa- Yenikapı seferi

08:30 Bursa- Armutlu- Armutlu Tatil Köyü- Yenikapı- Kadıköy seferi

10:30 Bursa- Yenikapı- Kadıköy- Kabataş seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir.

İHA

