Deniz Yıldızı dizisinin Banu'su bakın şimdi ne yapıyor! Begüm Topçu'nun son hali şaşırttı

Bir dönem ekranların sevilen dizilerinden olan Deniz Yıldızı'nda Banu karakterini canlandıran Begüm Topçu, seneler sonra görenleri şaşırttı. Toplamda 7 sezon yayınlanan dizide Banu'yu canlandıran Begüm Topçu ile Melih'i canlandıran Cantuğ Turay dünyaevine girmişti.

DENİZ YILDIZI'NIN BANU'SU BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYOR!

Mutlu bir evlilik süren Topçu ve Turay çiftinin ikinci çocuğu da dünyaya geldi.

Bayram tatilinde aile fotoğrafını paylaşan isim, paylaşımına "İyi bayramlar. Huzurun,mutluluğun çoğalması dileğiyle...4 kişilik ilk bayramımız" notunu düşmüştü.

Şimdilerde 4 kişilik ailesiyle mutlu bir hayat süren Begüm Topçu, kızıyla birlikte çekildiği fotoğrafını "Yanar dönerli kız anası pozu" notuyla yayınladı.

Ünlü oyuncunun seneler sonraki değişimi dikkat çekerken, pek çok kişi oyuncu için "Hala aynı genç ve güzellikte" yorumunda bulundu.

İşte Deniz Yıldızı'nın Banu'sunun son hali...





