Denizde gördüğü manzara sonrası korkuyla geri kaçtı: Şile açıklarında mayın paniği! Sayıları 30'a yakın, patlama için gözler o güne çevrildi

Şile'nin Sofular köyünde halk plajında tespit edilen mayınlar sonrası bölgeye gelen SAS ekipleri denize dalıp mayınların yerlerini işaretledi. Denize girenleri tedirgin eden mayının dalgalarla Şile sahiline dek geldiği değerlendiriliyor.

Olay, geçtiğimiz günlerde Şile ilçesinin, Sofular köyü, Sofular Halk Plajında yaşandı. Yüzmek için denize giren bir vatandaş denizde 30’a yakın patlamamış mühimmat gördü. Korku içinde denizden çıkan vatandaş, telefonla jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yüzmeye gelen vatandaşları denizden ve plajdan uzaklaştırdı.

SAS EKİPLERİ KONTROLLÜ PATLAMA YAPACAK

Jandarma ekipleri tarafından Sofular Halk Plajı boşaltıldıktan sonra alana girişler yasaklandı. Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığına (SAS) ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler denize dalarak mühimmatların olduğu yeri işaretledi. 30’a yakın patlamamış mühimmat Salı ya da Çarşamba günü kontrollü olarak patlatılacak.

DALGALARLA GELDİ

Olay yerinde ve denizin içinde araştırma yapan jandarma ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri patlamamış mühimmatların eski zamanlara ait olduğunu tespit ederken, ilk belirlemelere göre dalgalarla Şile sahiline kadar geldiği tahmin ediliyor.

(İHA)

