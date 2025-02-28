Denizde tepetaklak olup suyu kana buladı! Akıntıya çekilen turistler parçalanmış halde bulundu

Filipinler'in popüler turistik bölgelerinden birinde dalış yapan 39 yaşındaki Rus turist İlya Peregudin, şiddetli bir köpekbalığı saldırısının ardından kayboldu.

Olay, 27 Şubat Perşembe günü Puerto Galera'nın Verde yakınlarında meydana geldi. Dalış yaptığı sırada güçlü bir alt akıntıya kapılan gruptan iki kişi kayboldu. Yerel sahil güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle iki turistin ve eğitmen kurtuldu. Ancak diğer iki turist kayboldu.

FECİ HALDE BULUNDULAR

Dalgıçlar ve uzman eğitmenlerin başlattığı arama sonucu, Peregudin'in cesedi saatler sonra, korkunç bir köpekbalığı saldırısına uğramış şekilde bulundu. İlya Peregudin’in cesedi, kolsuz bir şekilde bulundu. Ayrıca, köpekbalığı saldırısına uğrayan 29 yaşındaki Maxim Melekhov da baygın halde bulundu. Melekhov, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.