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Denizli'de iki genç kaybolmuştu! Sır perdesi aralanıyor, son görüştükleri kişi gözaltında...

12.06.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 9 Haziran akşamı ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu iki genç için yürütülen arama kurtarma çalışmaları esnasında kayıp kişilerin kullandığı otomobil, parçalanmış iki cep telefonu ve kan izleri bulundu. Gençlerin telefonda son görüştükleri kişi gözaltına alındı.

Denizli'de iki genç kaybolmuştu! Sır perdesi aralanıyor, son görüştükleri kişi gözaltında...

Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'nin evlerine dönmemeleri üzerine aileleri aramaya başladı.

Gençlerden İsmail Yalçın'ın babası Adnan Yalçın, durumu polise bildirdi.

Polis, jandarma, AFAD ve AKUT ekipleriyle vatandaşların da destek verdiği arama kurtarma çalışmaları sırasında gençlerin kullandığı otomobilin plaka kayıt sisteminden Serinhisar ilçesine gittiği öğrenildi. Daha önce de gittikleri öğrenilen ormanlık alanda genişletilen çalışmada Yalçın ve Akköse'nin kullandığı otomobil ile parçalanmış halde 2 cep telefonu ve kan izleri tespit edildi.

Kayıp kişilere ulaşamayan ekipler, gençlere ait olduğunu belirledikleri kırık cep telefonlarında yaptıkları inceleme sonucu son görüşme yapılan kişiyi tespit etti.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlının, ilk ifadesinde, ormanlık alanda Yalçın ve Akköse'ye doğru tüfekle ateş ettiğini, daha sonra olay yerinden ayrıldığını, bu kişilere ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Ekiplerin ormanlık alan çevresindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Denizli
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