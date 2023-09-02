HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli’de katliam gibi kaza! Bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti: 6 ölü, 43 yaralı

Denizli’de katliam gibi kaza! Bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti: 6 ölü, 43 yaralı

02.09.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü, çok sayıdaki kişi yaralandı.

Denizli’de katliam gibi kaza! Bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti: 6 ölü, 43 yaralı

Denizli’nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkan karayollarına ait kum yüklü tırın, bariyerleri yıkıp karşı şeride geçerek seyir halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 05.00 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Afyon'dan Denizli yönüne seyir halinde olan karayollarına ait kum yüklü 06 CJE 049 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hakimiyeti sağlanamayan tır, bariyerleri kırıp, Afyon istikametinde seyir halinde olan ve bir düğüne gidecek yolcular tarafından kiralandığı öğrenilen 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ile tır şarampole devrildi.

3

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırırken, sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri kurtardı.

3

Yapılan ilk incelemelerde otobüste 6 kişinin öldüğü ve tır şoförü ile birlikte 43 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

1

4

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç cinayet! Anne ve kızına kurşun yağdırıp intihar ettiKorkunç cinayet! Anne ve kızına kurşun yağdırıp intihar etti
En güzel günleri kabusa döndü! Çok sayıda davetli hastaneye kaldırıldıEn güzel günleri kabusa döndü! Çok sayıda davetli hastaneye kaldırıldı
Seçim hazırlıklarını hızlandırdı: Eğer belediye başkanı seçilirsem...Seçim hazırlıklarını hızlandırdı: Eğer belediye başkanı seçilirsem...
Anahtar Kelimeler:
Denizli Honaz Tır yolcu otobüsü kaza

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.