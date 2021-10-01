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Denizli'de korkunç olay! Arkadaşına fırlattığı bıçak isabet etmeyince yerden alıp sırtına sapladı

01.10.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de iki arkadaşın bıçaklı kavga görüntüleri kan dondurdu. Tartıştığı arkadaşına önce bıçak fırlatan kişi, yere düşen bıçağı tekrar alıp yakaladığı arkadaşının bu sefer sırtına sapladı. Canını kurtarmak için sırtına saplanan bıçakla sokağa fırlayan gencin yere düşüp yardım istediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yabancı uyruklu S.C.A., yine yabancı uyruklu arkadaşı K.L.B. ile evinde buluşarak sohbet etmeye başladı. Kısa süre sonra ikili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. K.L.B. ise tartışmanın giderek büyümesiyle evden ayrılmak istedi. Kapı önüne çıktığı sırada ise ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. S.C.A., elindeki bıçağı K.L.B.’nin sırtına sapladı. Sırtındaki bıçakla sokağa çıkıp yere düşerek yardım isteyen K.L.B.’ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sırtındaki bıçak ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan K.L.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca olayı gerçekleştiren S.C.A. ise her yerde aranıyor.

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APARTTAKİ DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet anları ise görenleri hayrete düşürdü. Evinden çıkan arkadaşıyla tartışma sonucu koridorun sonuna kadar kovalayan S.C.A., daha sonra elindeki bıçağı K.L.B.’ye doğru fırlatıyor. K.L.B.’yi kovalamaya devam eden S.C.A., yere düşen bıçağı alarak arkadaşını sırtına sapladı. Daha sonra ise S.C.A., hiçbir şey olmamış gibi tekrar evine dönüyor. K.L.B., bir yandan sırtındaki bıçağı çıkartmak isterken, diğer yandan ise yardım istemek amacıyla apartın dışına çıkıyor. Birkaç adım giden S.C.A.’nın yere yığılması dikkatlerden kaçmadı. Apart dairesine geri dönen S.C.A.’nın rahat tavırları pes dedirtti. Kıyafetlerini değiştirdikten sonra S.C.A.’nın, bina önünde birkaç arkadaşıyla sohbet ettiği daha sonra kaçtığı belirtildi.

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(İHA)

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Denizli
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