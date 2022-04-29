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Denizli'de liselilerin sosyal medyada büyüyen kavgasında kan aktı! 'Sana yardım edenleri de bıçaklayacağız'

29.04.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de okul çıkışında aralarında husumet bulunan iki çocuğun saldırısına uğrayan lise öğrencisi, ardı ardına aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kaldı. Saldırganlar serbest bırakıldıktan sonra yaralı kişiye yardım eden kişileri de tehdit ederken, olayın şokunu atlatamayan A.T. ''İlk müdahaleyi arkadaşlarım yaptı. 3 bıçak darbesi aldım ve o an bayıldığımda gözümü hastanede açtım. İlk yardım eden öğrencileri bulup bıçaklayacağız gibisinden tehditler savurmuşlar” dedi.

Denizli'de liselilerin sosyal medyada büyüyen kavgasında kan aktı! 'Sana yardım edenleri de bıçaklayacağız'

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; lise öğrencisi A.T. (16) ile aralarında husumet bulunan A.A. (15) ve A.C.Ç. (14), Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin önüne gelerek beklemeye başladı. Okul çıkışını bekleyen gençlerden A.A., A.T.’yi gördüğü esnada köşeye sıkıştırarak kavga etmeye başladı. Yanında bıçak getiren A.C.Ç, ikili kavga ettiği an A.T.’yi 3 yerinden bıçakladı. Liseli gencin kanlar içinde kaldığını gören öğrenciler araya girerek kavgayı ayırdı. Tampon yaparak kanı durdurmaya çalışan öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı A.T.’yi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaçan şüpheliler ise akşam saatlerinde polise teslim oldu.

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SERBEST KALDIKTAN SONRA, YARDIM EDENLERİ TEHDİT ETTİLER

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.C.Ç. ile A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılır bırakılmaz olayın gerçekleştiği lisenin önüne giden saldırganlar, okulun içine girdikten sonra ellerindeki bıçakla tehditler savurup, A.T.’ye ilkyardımda bulunan öğrencileri tehdit etti. Güvenlik güçlerinin gelmesiyle bölgeden uzaklaşan gençler, eğitim öğretimini gören öğrencilerin ise panik yaşamasına neden oldu. Aşırı kan kaybından bir süre yoğun bakımda kalan A.T. ise durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edildi.

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''ARKADAN BIÇAKLANDIM''

Olayın şokunu atlatamayan, başka bir okula naklini aldırmaya çalışan A.T., saldırganların sınıfına dahi girmeye çalıştıklarını belirterek, “Sosyal medyada tartışma başladı ve sonrasında okulun çıkışına geldiler. Evime doğru giderken beni tenha noktaya çağırdı. Bende ne konuşacaksak burada konuşalım dedim. Daha sonra bana yumruk attı. Elini beline atar gibi oldu ve bıçak olduğunu anlamıştım zaten. Çünkü bu tür tipler bizim mahallede oturuyorlar ve bende tanıyorum. Bende karşılık verdim. Kavga ederken tanımadığım kardeşim yaşındaki bir çocuk beni arkadan bıçakladı, sonrasında ise kaçtı. İlk müdahaleyi arkadaşlarım yaptı. 3 bıçak darbesi aldım ve o an bayıldığımda gözümü hastanede açtım.

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Taburcu olduktan sonra eve geldiğimde kanamam başladı ve yoğun bakıma girdim. Biraz yoğun bakımda kaldım. Çocuklardan şikayetçi oldum ve serbest bırakmışlar. Okulun içine girip benim sınıfıma dahi girmeye çalışmışlar. İlk yardım eden öğrencileri bulup bıçaklayacağız gibisinden tehditler savurmuşlar” dedi.

(İHA)

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