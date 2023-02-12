Deprem bölgeleri için yardım toplayan Burcu Özberk sitem etti! "Fotoğrafların altına acıklı müzikler koyarak..."

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından ülkenin dört bit yanından yardım kampanyaları sürüyor. Hem arama kurtarma çalışmaları hem de yardım çalışmaları sürerken sosyal medyada da afet bölgesinden gelen fotoğraflar paylaşılıyor.

Ancak bazı fotoğraf ve videolara fon müziği konması rahatsızlığa yol açıyor. Oyuncu Burcu Özberk en sonunda bu konuda isyan etti.

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan oyuncu paylaşımında "Hemen fotoğrafların videoların altına acıklı müzikler koyarak yaşanan felaketi normalleştirmeyin. Yıkılan evlerden çekilen fotoğrafları kolajlayıp saçmasapan paylaşmayın! Depremzedeler hâlâ aç, susuz, hasta, korkuyor. Kalacak yerleri yok" diyerek kızdı.





