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Takma adları: 'Depremin habercisi', 'Kıyamet habercisi' Kürek balığı okyanus plajına vurdu... "Böyle bir şeyi görmek son derece sıra dışı"

Tazmanya'nın Strahan yakınlarında 'sıra dışı' bir olay yaşandı. İnanışlara göre 'deprem habercisi' olarak kabul edilen kürek balığı okyanus plajına vurdu. Balığın kıyıya vurması bu inanışı benimseyen bazı bölge vatandaşlarında tedirginlik yarattı. Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan uzman isim ise "Böyle bir şeyi görmek son derece sıra dışı. Okyanusun o kısmında balık bile tutmuyoruz" dedi. İşte detaylar...

Takma adları: 'Depremin habercisi', 'Kıyamet habercisi' Kürek balığı okyanus plajına vurdu... "Böyle bir şeyi görmek son derece sıra dışı"
Melih Kadir Yılmaz

Okyanustaki en uzun türlerden biri olarak gösterilen ve inanışa göre 'depremin habercisi' olarak kabul edilen kürek balığı, hafta başında Tazmanya'nın Strahan yakınlarındaki okyanus plajına vurdu.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN BULDU

Üç metre uzunluğuna sahip olan 'kıyamet balığı' plajda yürüyüş yapan Sybil Robertson tarafından bulundu. The Guardian'ın haberine göre Robertson, Tazmanya Yurttaş Bilim İnsanları'nın sosyal medya sayfasında fotoğrafını paylaşana kadar kürek balığı olduğunu bilmediğini söyledi.

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'TEHLİKE HABERCİSİ' OLARAK KABUL EDİLİYOR, NADİREN GÖRÜLÜYOR

Boyu sekiz metreye kadar uzayabilen ve ağırlığı 400 kg'ı aşan bu derin deniz canlısı, ringa balıklarının kralı olarak adlandırılıyor ve 'tehlike habercisi' olarak kabul ediliyor. Okyanusun yaklaşık 150 ila 500 metre derinliklerinde yaşıyor ve nadiren görülüyor.

"SON DERECE SIRA DIŞI"

Tazmanya Üniversitesi'nde deniz ekolojisti olan Neville Barrett, “Böyle bir şeyi görmek son derece sıra dışı. Sadece orada değiliz. Bakmıyoruz, dalmıyoruz, hatta okyanusun o kısmında balık bile tutmuyoruz.” dedi.

Kürek balığıyla ilgili bilgiler de paylaşan Barrett, "Kürek balığı çok az kas içeren, yavaş hareket eden ve tembel bir balıktır. Genellikle suda hafifçe yüzer, genellikle dikey pozisyondadır ve planktonla beslenir” diye ekledi.

ESKİ JAPON İNANIŞINA GÖRE KIYAMET GÜNÜ BALIĞI OLARAK ADLANDIRILIR

Eski Japon inanışına göre, kürek balığı kıyamet günü balığı olarak adlandırılır çünkü yüzeye yakın görünmesinin doğal felaketlerin habercisi olduğuna inanılır. Bazı durumlarda insanlar, özellikle Japonya'da meydana gelen büyük depremlerden önce kürek balıklarının kıyıya vurduğunu bildirmişlerdir. Daha sonra kürek balığının su altındaki sismik aktiviteyi algılayabildiği ve bu nedenle insanları uyarmak için yüzeye çıktığı varsayılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
deprem balık okyanus
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