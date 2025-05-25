Deprem kehaneti turizm merkezini alaşağı etti! Rezervasyonlar yarı yarıya düştü: "Dünyanın en büyük felaketlerinden birini 3'e katlar"

1999 yılında yayımladığı “Gelecekte Gördüğüm” adlı eserinde, 2011'de meydana gelen Tohoku Depremi’ni ayına kadar doğru tahmin etmesiyle tanınan Japon yazar Ryo Tatsuki, yeni bir kehanetiyle yeniden gündemde.

CNN'in haberine göre Tatsuki, Japonya ile Filipinler arasındaki deniz tabanında büyük bir çatlak oluşacağını ve bunun Tohoku depremini üçe katlayacak büyüklükte dev dalgalara neden olacağını iddia etti. Bu çarpıcı açıklama, bölgede endişe yaratırken turizmde de ciddi iptallere yol açtı.

TATİL PLANLARI ASKIYA ALINDI

Hong Kong merkezli seyahat acentesi WWPKG'nin Genel Müdürü CN Yuen, özellikle Paskalya döneminde Japonya’ya yapılan rezervasyonların yarı yarıya düştüğünü belirtti. Önümüzdeki iki ay için daha büyük bir düşüş beklendiğini de ekledi. Yuen, "Bu kehanetler insanların aklında kalıyor. Bazı müşterilerimiz açıkça 'şimdilik seyahati ertelemek istiyoruz' diyor" ifadelerini kullandı.

“RÜYALARA AŞIRI ANLAM YÜKLEMEYİN”

Kehanetinin ardından kamuoyunda oluşan paniğe ilişkin açıklama yapan Tatsuki, Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Mainichi Shimbun’a konuştu. Yazar, eserlerinin felaketlere karşı farkındalık yaratmasından memnun olduğunu ancak insanların rüyalarına aşırı anlam yüklememesi gerektiğini söyledi.

Tatsuki, bilimsel uyarıların dikkate alınması gerektiğine vurgu yaparak, “Öngörülerime ihtiyatla yaklaşılmalı. Bilim insanlarının söyledikleri doğrultusunda hareket edilmeli” dedi.

NE OLMUŞTU?

2011 Tohoku Depremi, ardından gelen tsunami ve Fukuşima Nükleer Santrali’nde yaşanan sızıntıyla Japonya tarihindeki en büyük felaketlerden biri olmuş, 20 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.