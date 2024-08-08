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  4. Deprem üzerinden 18 ay geçti! Kayıp Merve'den ilk haber geldi: Mezarı tespit edildi

Deprem üzerinden 18 ay geçti! Kayıp Merve'den ilk haber geldi: Mezarı tespit edildi

08.08.2024 10:00
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6 Şubat'taki büyük felakette acılar dinmiyor. Çok sayıda aile kayıp yakınlarını aramaya devam ederken 18. ayda Merve Ateş'ten ilk haber geldi. Enkazda hiçbir ize rastlanmayan Merve'nin mezarının Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Çankaya Mezarlığı'nda olduğu tespit edildi. Acılı aile bir kez daha DNA testi yaptıracak.

Hatay’da depremden bu yana haber alınamayan 26 yaşındaki Merve Ateş’in mezarı yapılan DNA eşleşmesi sonucu İskenderun ilçesinde mezarlıkta bulundu. İsimsiz olarak defnedilen ve mezarı bulunan Ateş’in ailesinin yeniden DNA testi yaptırmak için başvuruda bulunacağı öğrenildi.

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ÇOK SAYIDA KAYIP VARDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da binlerce insan hayatını kaybetmiş ve bazı kişilerden de bir daha haber alınamamıştı. Depreme İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde yakalanan Merve Ateş’in anne ve babası enkazda kalarak hayatını kaybetmişti. Ateş’in ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin enkazında genç kadına ait her hangi bir ize rastlanamamıştı.

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18 AY SONRA İLK HABER

Durum üzerine genç kadının ablası İlknur Karaca, kardeşini bulabilmek için bir çok platformda yer almış ve elinden geleni yapmıştı. Genç kadından acı haber asrın felaketinin 18.ayında geldi.

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YENİDEN TEST YAPILACAK

DNA eşleşmeleri ve resimlerle yapılan kontroller sonucunda Ateş’in cenazesinin İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya Mezarlığına defnedildiği tespit edildi.

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Mezarlık kayıtlarında genç kadının isimsiz olarak depremin 3. veya 4. günü emniyet güçleri tarafından defnedildiği bilgisinin yer aldığı öğrenildi. Öte yandan genç kadının ailesinin yeniden DNA testi yaptırarak sonucun netleşmesi için başvuruda bulunacağı bilgisi alındı.

AW263052_05Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem İskenderun kayıp enkaz
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