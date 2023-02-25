Depremde sevgilisini kaybeden Survivor Aşkım’dan duygusal mesaj: “Gelemiyorum sana”

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, Survivor 2020 sezonuyla tanınan cimnastik sporcusu Aşkım Burçe "Yarım kalmadık biz söz veriyorum, mahşere kaldık" cümlesi ile sevgilisinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Burçe’nin son paylaşımına yorum yağdı.

23 yaşındaki Aşkım Burçe Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Dolu Kadehi Ters Tut grubunun Gitme Kal şarkısını “Gelemiyorum sana.. Ne yapayım bana bi anlatın ama çaresi yok daha” sözleri ile paylaştı.

“Ölüm değilse bizi ayıran;yazık olmuş.” cümlesi ile bir gönderi yayınlayan Burçe sevgilisini kaybetmesinin üzerinden iki hafta geçtiğini açıkladı.

2013 yılında milli takım sporcusu olan Aşkım Burçe paylaşımında, “Sensiz geçen 2 hafta. Ben seni bir şarkıda da hatırlarım bir otobüs durağında beklerken de. Ben seni bir çiçek bahçesinde de hatırlarım bir buğday tarlasında da. Ama ben seni nerede unutabilirim bilmiyorum. Unutmak da istemiyorum. Hep diyorum ya, Yine olsa yine sana gelirdim.” dedi.





