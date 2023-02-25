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Depremde sevgilisini kaybeden Survivor Aşkım’dan duygusal mesaj: “Gelemiyorum sana”

25.02.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor’ın eski sezon yarışmacılarından olan Aşkım Burçe’nin Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde sevgilisi Yiğit Can Datlı hayatını kaybetmişti. Survivor ile tanınan Aşkım Burçe acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Burçe son paylaşımında duygusal bir mesaj yayınladı.

Depremde sevgilisini kaybeden Survivor Aşkım’dan duygusal mesaj: “Gelemiyorum sana”

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, Survivor 2020 sezonuyla tanınan cimnastik sporcusu Aşkım Burçe "Yarım kalmadık biz söz veriyorum, mahşere kaldık" cümlesi ile sevgilisinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Burçe’nin son paylaşımına yorum yağdı.

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23 yaşındaki Aşkım Burçe Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Dolu Kadehi Ters Tut grubunun Gitme Kal şarkısını “Gelemiyorum sana.. Ne yapayım bana bi anlatın ama çaresi yok daha” sözleri ile paylaştı.

survivor-aşkım

“Ölüm değilse bizi ayıran;yazık olmuş.” cümlesi ile bir gönderi yayınlayan Burçe sevgilisini kaybetmesinin üzerinden iki hafta geçtiğini açıkladı.

aşkım

2013 yılında milli takım sporcusu olan Aşkım Burçe paylaşımında, “Sensiz geçen 2 hafta. Ben seni bir şarkıda da hatırlarım bir otobüs durağında beklerken de. Ben seni bir çiçek bahçesinde de hatırlarım bir buğday tarlasında da. Ama ben seni nerede unutabilirim bilmiyorum. Unutmak da istemiyorum. Hep diyorum ya, Yine olsa yine sana gelirdim.” dedi.

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