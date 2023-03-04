Depremde sevgilisini kaybetmişti! Survivor Aşkım Burçe yürekleri sızlattı: 'Zaman geçtikçe...'

Türkiye, 6 Şubat günü 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli depremlerle sarsıldı. Asrın felaketi olarak anılan bu depremlerin ardından on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Survivor yarışması ile tanıdığımız Aşkım Burçe Tunay da enkaz altında kalan erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'nın ölümüyle yıkıldı.

Survivor Aşkım Burçe, sevgilisine duyguduğu özlemi sosyal medya sayfasında yaptığı şu paylaşımlarıyla belli ediyor. Aşkım Burçe Tunay, son olarak sosyal medya sayfasında kaybettiği sevgilisini andı.

İrem Derici'nin, Köfn'e ait 'Seni Bilmek' parçasını seslendirdiği anları paylaşan ünlü isim, Yiğit Can Datlı ile mesajlaşmalarının ekran görüntüsünü de yayınlayarak; "Sanmasınlar asla, seni benden ayrı" notunu düştü.

Ardından sevgilisiyle tatilde çekilen fotoğraflarını da paylaşan Aşkım Burçe şu ifadeleri kullandı: Ne acı ama değil mi? Daha 1 Ekim'de 'Seni bilmek' diye paylaştığım şarkıyı bugün 'Sanmasınlar seni benden ayrı' diye paylaşmak..."

"ZAMAN GEÇTİKÇE DAHA KÖTÜ OLUYORUM''

"Keşke yine gelsen, gelsen de ben yine sana buradan göndermeli şeyler paylaşsam. Bazen aşk dolu şarkılar paylaşsam, bazen trip atmalı sözler...

Sözlerine; "Zaman diyorlar, her şeyin ilacıymış" şekinde devam eden Aşkım Burçe; "Zaman geçtikçe daha kötü oluyorum, anlamıyorlar. Çok özledim be Datlım. Çok" diye yazdı.

Eski Survivor yarışmacısı, sonrasında ise hayatını kaybeden sevgilisiyle el ele tutuştukları bir kareyi; Melike Şahin'in 'Ellerin Hani?' parçasıyla yayınladı.

23 yaşındaki Aşkım Burçe'nin erkek arkadaşı depremde hayatını kaybetti. Haberi sosyal medyadan duyuran Burçe, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirmişti.

''YARIM KALMADIK, MAHŞERE KALDIK''

"Allah der ki kimi benden çok seversen onu senden alırım. Ve ekler; 'Onsuz yaşayamam' deme, seni onsuz da yaşatırım. Yarım kalmadık biz söz veriyorum, mahşere kaldık"

Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce. Aslında kendimi kandırma şeklimdi bu, 'yüzünü görürsem yaşamadığına inanmak' zorunda kalacaktım artık... Ama son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim. Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım."

