Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Depremden hemen önce uyarıyor! Japon fenomen Yoshi'nin paylaştığı video gündem oldu: Türkiye'de de kullanılsın!

    Depremden hemen önce uyarıyor! Japon fenomen Yoshi'nin paylaştığı video gündem oldu: Türkiye'de de kullanılsın!

    02.01.2024 08:23 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Deprem ülkesi olan Japonya 7,6'lık sarsıntıyla gündeme geldi. Söz konusu depremin ardından şu ana kadar 24 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto'nun paylaştığı görüntü gündem oldu. Depremden kısa bir süre önce gelen bir uyarı sistemini gösteren bir videoyu paylaşan Yoshi, Japonya'da kullanılan bu sistemin Türkiye'de de olması gerektiğini söyledi.

    2024'ün ilk gününde Japonya'yı vuran 7.6 deprem gündem oldu. Türkiye'de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, bölgeden gelen bilgileri aktardı. Söz konusu depremde şu ana kadar 24 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Haber Global'de yer alan habere göre; depremden kısa bir süre önce gelen bir uyarı sistemini gösteren bir videoyu paylaşan Yoshi, Japonya'da kullanılan bu sistemin Türkiye'de de olması gerektiğini birçok canın kurtarılabileceğini yazdı.

    gdfgdfh

    JAPONYA'NIN DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ

    Japonya'nın Deprem Erken Uyarı sistemi 2006 yılında uygulamaya konuldu. Halkı uyaran sistem 1 ekim 2007'de kuruldu. Kısmen, hızlı trenlerin otomatik frenlenmesi için tasarlanmış Japan Railways Acil Deprem Algılama ve Alarm Sistemi (UrEDAS) üzerine modellendi.

    Japonya'da 7.6'lık deprem! Çok sayıda artçı... Japonya'da 7.6'lık deprem! Çok sayıda artçı...
    Ülke şokta! Muhalefet liderini boynundan bıçakladılar Ülke şokta! Muhalefet liderini boynundan bıçakladılar

    2011 Tōhoku depreminden elde edilen Gravimetrik veriler, yerçekimi alanları sismik dalgalardan çok daha hızlı, ışık hızı ile hareket ettiğinden, sismik modellere kıyasla daha uzun uyarı süresine model oluşturmak için kullanıldı.

    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Ülke şokta! Muhalefet liderini boynundan bıçakladılarÜlke şokta! Muhalefet liderini boynundan bıçakladılar
    Sevilen karakterler için asırlık süre bugün sona erdi!Sevilen karakterler için asırlık süre bugün sona erdi!
    Kişilik testi! Seçimini yap, karakterinin derinliğini keşfetKişilik testi! Seçimini yap, karakterinin derinliğini keşfet
    Anahtar Kelimeler:
    deprem Japonya
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Neredeyse saatler kaldı... Masadaki zam oranları!

    Neredeyse saatler kaldı... Masadaki zam oranları!

    Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında sürpriz iddia!

    Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında sürpriz iddia!

    Acun Ilıcalı Survivor geleneğini bozmadı! Seçtiği araç çok konuşuldu

    Acun Ilıcalı Survivor geleneğini bozmadı! Seçtiği araç çok konuşuldu

    Ülke şokta! Muhalefet liderini boynundan bıçakladılar

    Ülke şokta! Muhalefet liderini boynundan bıçakladılar

    ''İhtar çektik, karşıdaki takım kim olursa olsun paramızı istiyoruz''

    ''İhtar çektik, karşıdaki takım kim olursa olsun paramızı istiyoruz''

    Türkiye'de de kullanılmasını önerdiği erken uyarı sistemi gündem oldu

    Türkiye'de de kullanılmasını önerdiği erken uyarı sistemi gündem oldu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

    Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

    A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

    A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

    Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.