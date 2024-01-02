Depremden hemen önce uyarıyor! Japon fenomen Yoshi'nin paylaştığı video gündem oldu: Türkiye'de de kullanılsın!

2024'ün ilk gününde Japonya'yı vuran 7.6 deprem gündem oldu. Türkiye'de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, bölgeden gelen bilgileri aktardı. Söz konusu depremde şu ana kadar 24 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Global'de yer alan habere göre; depremden kısa bir süre önce gelen bir uyarı sistemini gösteren bir videoyu paylaşan Yoshi, Japonya'da kullanılan bu sistemin Türkiye'de de olması gerektiğini birçok canın kurtarılabileceğini yazdı.

JAPONYA'NIN DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ

Japonya'nın Deprem Erken Uyarı sistemi 2006 yılında uygulamaya konuldu. Halkı uyaran sistem 1 ekim 2007'de kuruldu. Kısmen, hızlı trenlerin otomatik frenlenmesi için tasarlanmış Japan Railways Acil Deprem Algılama ve Alarm Sistemi (UrEDAS) üzerine modellendi.

2011 Tōhoku depreminden elde edilen Gravimetrik veriler, yerçekimi alanları sismik dalgalardan çok daha hızlı, ışık hızı ile hareket ettiğinden, sismik modellere kıyasla daha uzun uyarı süresine model oluşturmak için kullanıldı.







