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  4. Depreme İzmir'deki yazlığında yakalanan Berk Erçer'den ilk açıklama

Depreme İzmir'deki yazlığında yakalanan Berk Erçer'den ilk açıklama

31.10.2020 10:19 | Son Güncelleme:
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Depreme İzmir'deki yazlığında yakalanan Berk Erçer'den ilk açıklama

Ünlü oyuncu Berk Erçer, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6'lık depreme Urla'daki yazlığına yakalandı. Erçer, son durumu hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Erçer, "Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Evet şu an İzmir Urla'dayım. Deprem ne yazık ki oldukça şiddetli ve uzun sürdü. Sağlık durumum iyi" ifadelerini kullandı.

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BERK ERÇER KİMDİR?

Berk Erçer, 9 Kasım 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım ve Fotoğraf bölümünden mezun oldu. Profesyonel bir fotoğrafçı olan Erçer, oyunculuğa adım atsa da bu zevkinden vazgeçmemiştir. Berk Erçer, bugüne kadar; 'Gülizar', 'Kurt Seyit ve Şura, 'Kayıp' ve Mehmetçik Kutlu Zafer' gibi dizilerde rol aldı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ilk defa gördüm ünlüye bak
medcezir dizisindede oynadı lütfen

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