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Depremin 2. günü enkaz bölgesine ulaşan Mehmet Topal arama kurtarma çalışmalarına katıldı!

14.02.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşanan deprem felaketi sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, ülke futbolunun önemli isimleri de bu zor günlerde vatandaşlarımız yalnız bırakmadı. Bu isimlerden biri de geçtiğimiz sezon aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Mehmet Topal olurken, eski milli futbolcu memleketi Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İşte detaylar...

Depremin 2. günü enkaz bölgesine ulaşan Mehmet Topal arama kurtarma çalışmalarına katıldı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve büyük bir yıkıma neden olan deprem felaketi birçok ilde olduğu gibi Malatya'da da büyük yıkıma sebebiyet verdi. Futbol dünyasından da birçok isim depremzedeler için yardım kampanyaları başlatırken, daha önce hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ta forma giymiş olan Mehmet Topal'dan alkışlanacak bir hareket geldi.

MEMLEKETİNE YARDIMA KOŞTU

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Futbol kariyerini geride bıraktığımız sene noktalayan eski futbolcu Mehmet Topal da memleketi Malatya için yardıma koşan isimler arasında yer aldı. Edinilen bilgilere göre depremin 2. günü bölgeye ulaşan Topal, 1 tır yardım malzemesi ve ambulans gönderdi daha sonra her gün köyleri tek tek dolaşıp yakın illerden aldığı ihtiyaç malzemelerini köylülere ulaştırdı.

GÖRENLER TANIYAMADI

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Mehmet Topal geceleri de arama kurtarma ekiplerine yardım ediyor. Topal’ın enkaz çalışmalarına katıldığı ve hemen ardından kamyonetinde birkaç saat uykuyla dinlendiği belirtiliyor.

FUTBOLA VEDA ETMİŞTİ

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Mehmet Topal geçen sezonun sonunda 36 yaşında aktif futbol yaşamını sonlandırmıştı. Son olarak geçen sezon Beşiktaş forması giyen Mehmet Topal, Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdırmıştı.

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