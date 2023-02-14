Depremzede çocuklara pamuk şeker yaptı! “Herkes bir şeyler yapıyordu, ben de makineyi çıkarttım”

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek olarak deprem bölgelerinin yaralarını sarmaya çalışırken sosyal medyada bir görüntü gündem oldu. Afet bölgesine pamuk şeker makinesiyle gelen bir adam çocukların yüzünü güldürmek için elleriyel pamuk şeker hazırlayıp ücretsiz bir şekilde dağıttı.

ÇOCUKLAR İÇİN TEK TEK HAZIRLADI

Depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için afet bölgesine pamuk şeker makinesiyle gelen adam seri üretim halinde çocuklara şeker yaptı. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilerken pamuk şekerleri dağıtan adam ise, “Herkes bir şeyler yapıyordu. Ben de makineyi çıkardım. Hayır olsun diye yapıyorum” dedi. Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.