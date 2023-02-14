Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Depremzede çocuklara pamuk şeker yaptı! “Herkes bir şeyler yapıyordu, ben de makineyi çıkarttım”

Depremzede çocuklara pamuk şeker yaptı! “Herkes bir şeyler yapıyordu, ben de makineyi çıkarttım”

14.02.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler büyük yıkıma neden oldu. Başta Kahramanmaraş olmak üzere depremler çevresindeki 9 ili de etkiledi. Binlerce binanın yıkıldığı ve on binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesine pamuk şeker makinesiyle gelen bir adamın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek olarak deprem bölgelerinin yaralarını sarmaya çalışırken sosyal medyada bir görüntü gündem oldu. Afet bölgesine pamuk şeker makinesiyle gelen bir adam çocukların yüzünü güldürmek için elleriyel pamuk şeker hazırlayıp ücretsiz bir şekilde dağıttı.

ÇOCUKLAR İÇİN TEK TEK HAZIRLADI

1

Depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için afet bölgesine pamuk şeker makinesiyle gelen adam seri üretim halinde çocuklara şeker yaptı. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilerken pamuk şekerleri dağıtan adam ise, “Herkes bir şeyler yapıyordu. Ben de makineyi çıkardım. Hayır olsun diye yapıyorum” dedi. Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

İlginizi Çekebilir

Depremzedeleri şehrin girişinde karşıladılar! “Ücretsiz çay, çorba, su...”

Depremzedeleri şehrin girişinde karşıladılar! “Ücretsiz çay, çorba, su...”

 Yaşına aldırmadı tek tek odunları kırdı! Duygulandıran destek...

Yaşına aldırmadı tek tek odunları kırdı! Duygulandıran destek...

 Depremzede çocuktan ders! Fazladan meyve suyu alınca...

Depremzede çocuktan ders! Fazladan meyve suyu alınca...

 Çocuklar için gitti! Anlattığı hikayelerle yüzlerini güldürdü

Çocuklar için gitti! Anlattığı hikayelerle yüzlerini güldürdü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklar için gitti! Anlattığı hikayelerle yüzlerini güldürdüÇocuklar için gitti! Anlattığı hikayelerle yüzlerini güldürdü
İngiliz arama kurtarma ekibi anlattı! “O kadar derine gömülmüştü ki...”İngiliz arama kurtarma ekibi anlattı! “O kadar derine gömülmüştü ki...”
Adana’da böyle hissedildi! Depremi anbean kaydettilerAdana’da böyle hissedildi! Depremi anbean kaydettiler
Anahtar Kelimeler:
deprem sosyal medya pamuk şeker

En Çok Okunan Trend Haberler

Hiçbir binası yıkılmayan müteahhit! “300 milyar ceza yazmışlardı şimdi...”

Hiçbir binası yıkılmayan müteahhit! “300 milyar ceza yazmışlardı şimdi...”

Alman arama kurtarma ekibi ülkesine döndü! Havalimanında Türkler...

Alman arama kurtarma ekibi ülkesine döndü! Havalimanında Türkler...

Türk jeolog açıkladı! “Bu fayın potansiyelini...”

Türk jeolog açıkladı! “Bu fayın potansiyelini...”

Fenomen isim enkazın altından kurtarmıştı

Fenomen isim enkazın altından kurtarmıştı

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.