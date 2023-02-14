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  4. Oyuncu Hamit Demir çocuklar için deprem bölgesine gitti! Anlattığı hikayelerle yüzlerini güldürdü... Sosyal medyadan yorum yağdı

Oyuncu Hamit Demir çocuklar için deprem bölgesine gitti! Anlattığı hikayelerle yüzlerini güldürdü... Sosyal medyadan yorum yağdı

14.02.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından afet bölgesine tıbbi, gıda ve arama-kurtarma yardımları gelmeye devam ediyor. Tiyatro sanatçısı Hamit Demir bölgeye giderek depremzede çocuklarla çadırlarında bir araya geldi. Demir’in anlattığı hikayelerle çocukların kahkaha attığı anlar sosyal medya gündem oldu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ili etkiledi. Bölgede büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından oyuncu Hamit Demir ve ekibi depremzede çocuklara moral vermek için afet bölgesine gitti. Demir çadırlarda çocuklarla birlikte duygu çalışması yaparken miniklerin kahkaha dolu anları ailelerini de gülümsetmeyi başardı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

KAPAK YENİ ÇOCUKLAR1

Sosyal medya kullanıcıları tarafından Demir’in çocuklarla ilgilendiği anlarda çekilen görüntüler binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı o anlara, “Çocukların güldüğünü görmek çok güzel” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Onlar kahkaha atarken ben de başladım gülmelere. İçim ısındı” yorumu ekledi.

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