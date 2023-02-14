Oyuncu Hamit Demir çocuklar için deprem bölgesine gitti! Anlattığı hikayelerle yüzlerini güldürdü... Sosyal medyadan yorum yağdı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ili etkiledi. Bölgede büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından oyuncu Hamit Demir ve ekibi depremzede çocuklara moral vermek için afet bölgesine gitti. Demir çadırlarda çocuklarla birlikte duygu çalışması yaparken miniklerin kahkaha dolu anları ailelerini de gülümsetmeyi başardı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları tarafından Demir’in çocuklarla ilgilendiği anlarda çekilen görüntüler binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı o anlara, “Çocukların güldüğünü görmek çok güzel” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Onlar kahkaha atarken ben de başladım gülmelere. İçim ısındı” yorumu ekledi.