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  4. Depremzedeleri şehrin girişinde karşıladılar! Görüntüler sosyal medyada duygusal anlar yaşattı: “Ücretsiz çay, çorba, su...”

Depremzedeleri şehrin girişinde karşıladılar! Görüntüler sosyal medyada duygusal anlar yaşattı: “Ücretsiz çay, çorba, su...”

13.02.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen depremler tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Deprem felaketinin ardından bölge yerle bir olurken depremzedeler daha güvenli bölgelere doğru yola çıktı. Mersin’de bir grup gönüllü şehrin girişinde depremzedeleri ellerindeki tabelalarla karşıladı. O görüntüler sosyal medyada duygusal anlar yaşattı.

Kahramanmaraş merkezli olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Hatay ve Adana’da hissedildi. 10 ili etkileyen depremin sonrasında Türkiye’den ve dünyadan pek çok yardım geldi. Deprem bölgesine giden gönüllüler orada çalışmalarını yürütürken şehirlerine gele depremzedeleri vatandaşlar büyük bir samimiyetle karşıladı. Mersin’de kaydedilen görüntülerde depremzedeleri şehrin girişinde gönüllü bir grup elip ellerindeki tabelalarla karşıladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medyada kısa sürede dikkatleri çeken görüntülerde şehrin girişinde bekleyen gönüllülerin ellerinde tuttukları tabelalarda, “Ücretsiz çay, çorba, su ve bebek bezi...” yazıları yürekleri ısıttı. Sosyal medyada o anlar takdir topladı.

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deprem Mersin

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