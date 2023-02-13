Depremzedeleri şehrin girişinde karşıladılar! Görüntüler sosyal medyada duygusal anlar yaşattı: “Ücretsiz çay, çorba, su...”

Kahramanmaraş merkezli olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Hatay ve Adana’da hissedildi. 10 ili etkileyen depremin sonrasında Türkiye’den ve dünyadan pek çok yardım geldi. Deprem bölgesine giden gönüllüler orada çalışmalarını yürütürken şehirlerine gele depremzedeleri vatandaşlar büyük bir samimiyetle karşıladı. Mersin’de kaydedilen görüntülerde depremzedeleri şehrin girişinde gönüllü bir grup elip ellerindeki tabelalarla karşıladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyada kısa sürede dikkatleri çeken görüntülerde şehrin girişinde bekleyen gönüllülerin ellerinde tuttukları tabelalarda, “Ücretsiz çay, çorba, su ve bebek bezi...” yazıları yürekleri ısıttı. Sosyal medyada o anlar takdir topladı.