Depremzedelere gönderilecek odunları tek tek kırdı! O anlar herkesi duygulandırmayı başardı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Kahramanmaraş başta olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Depremlerin bölgede felakete neden olmasından sonra Türkiye ve dünyanın pek çok noktasından yardım gelmişti. Bölgede etkili olan dondurucu soğukların ardından depremzedelerin ısınma ihtiyacını karşılayabilmek adına odun yardımı yapılıyor. Afet bölgesine yardım olarak gönderilecek odunların kesimine destek olan yaşlı bir adamın görüntüleri sosyal medyada herkesi duygulandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Afet bölgelerindeki soğuk ve olumsuz hava koşulları nedeniyle depremzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamak adına ısıtıcı ile odun yardımı yapılıyor. Rize’den deprem bölgesine gönderilecek odunların kesimine destek sağlayan yaşlı bir adamın baltasıyla çalıştığı anlar sosyal medyada gündem olmayı başardı.