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  4. Depremzedelere gönderilecek odunları tek tek kırdı! O anlar herkesi duygulandırmayı başardı

Depremzedelere gönderilecek odunları tek tek kırdı! O anlar herkesi duygulandırmayı başardı

14.02.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede büyük çaplı bir yıkıma neden oldu. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce bina çökerken on binlerce vatandaş ise enkazların altında kalarak hayatını kaybetti. Türkiye tek bir yürek olarak deprem bölgesinin yaralarını sarmaya çalışırken yaşlı bir adamın depremzedelere gönderilecek odunları baltayla kırdığı anlar gündem oldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Kahramanmaraş başta olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Depremlerin bölgede felakete neden olmasından sonra Türkiye ve dünyanın pek çok noktasından yardım gelmişti. Bölgede etkili olan dondurucu soğukların ardından depremzedelerin ısınma ihtiyacını karşılayabilmek adına odun yardımı yapılıyor. Afet bölgesine yardım olarak gönderilecek odunların kesimine destek olan yaşlı bir adamın görüntüleri sosyal medyada herkesi duygulandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Afet bölgelerindeki soğuk ve olumsuz hava koşulları nedeniyle depremzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamak adına ısıtıcı ile odun yardımı yapılıyor. Rize’den deprem bölgesine gönderilecek odunların kesimine destek sağlayan yaşlı bir adamın baltasıyla çalıştığı anlar sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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