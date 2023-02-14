Fazladan aldığı meyve suyunu arkadaşı istemeyince geri verdi! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin sonrasında bölgeye dünyadan ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yardım yağdı. Bölgeye insani, tıbbi, gıda ve arama-kurtarma yardımları gönderilirken dürümcü Mahsun Gökçur tarafından sosyal medyadan paylaşılan bir video gündem olmayı başardı. Çocuklara yiyecek ve içecek dağıtan dürümcü Mahsun Gökçur’un elindeki koliden iki meyve suyu alan çocuk arkadaşı meyve suyunu içmek istemeyince koliye geri koydu. O anlar sosyal medyada herkesi duygulandırdı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Deprem bölgelerinde yağmacılık ve hırsızlık haberlerinin gelmesinin yanında depremzede bir çocuğun hareketi herkesten alkış topladı. Yardım için uzatılan içecek kolisinden kendisi ve arkadaşı için iki meyve suyu alan küçük çocuk, arkadaşının meyve suyu telifini reddetmesi üzerine fazla olan meyve suyunu geri koydu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.