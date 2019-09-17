Depresyon tedavisinde egzersiz şart!

Amerika Birleşik Devletleri Anksiyete ve Depresyon Birliği'ne göre, fiziksel aktivitenin her yıl yaklaşık 40 milyon yetişkini etkileyen depresyon semptomlarıyla mücadelede büyük rol oynadığını göstermiştir.

Prof. Dr. Felipe Barreto Schuch (Universidade La Salle -Brezilya) ve Dr. Brendon Stubbs (King’s College – İngiltere) son zamanlarda egzersizin depresyon riski ve semptomları üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışma gerçekleştirdiler. Çalışmaya, 266.939 katılımcıyla gerçekleşen 49 veriyi analiz ederek başladılar. Yaş, cinsiyet, sigara kullanım durumu gibi faktörleri içeren analizlerin sonucunda fiziksel aktivitenin depresyon riskini %17 azalmasına yardımcı olduğu görüldü. Prof.Dr.Schuch ve Dr.Stubbs 2016’da depresyon tedavisi gören 1.487'den fazla katılımcı ile çalışma gerçekleştirdiler. Bu çalışmalardan da elde ettikleri verileri analiz ederek, fiziksel egzersizin çok büyük ve önemli bir antidepresan etkisi olduğu kanısına vardılar.

Uzman Klinik Psikolog Gonca Akkaya’da egzersizin depresyon tedavilerinde ki olumlu etkisinden bahsediyor. Akkaya konuyla ilgili şunları söylüyor; ‘’Fiziksel sağlık ve ruh sağlığı birbiriyle yakından ilişkilidir. Bedenimiz sağlıklı işlediğinde ruhsal düzeneklerimiz de daha iyi çalışır. Bu nedenle fiziksel egzersizin ruh sağlığını doğrudan etkilediğini biliyoruz. Özellikle depresyon tablolarında spor yapmanın önemini giderek daha fazla ruh sağlığı uzmanı vurguluyor. Egzersizin biyolojik etkisinin yanı sıra yaşamı düzenlemeye de katkısı var. Psikoterapi süreçleri, kişinin ihtiyacı baz alınarak ilerler. Geçmişi anlamak ve anlamlandırmak kadar güncel yaşamı düzenlemek de son derece kritiktir. Sporu hayatına düzenli bir biçimde katan danışanlarımızda olumlu sonuçlar aldığımız tartışmasız bir gerçektir. Özellikle sabah erken saatlerde yapılan yürüyüşler adeta ilaç etkisi yapar ve mevcut tedavi sürecine olumlu katkılar sunar. Tabi bu ilaç ve psikoterapiye ihtiyaç olmadığı anlamına gelmez. Kişinin durumunu bütüncül bir yaklaşımla ele almak daima en iyi sonucu verecektir.’’



