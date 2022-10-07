Dere eş anlamlısı nedir? Dere kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Köylerde, kasabalarda ve dere gibi akan bir suyun bulunduğu yerlerde, dere kelimesi çok fazla kullanılmaktadır. Dere kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Farsçada iki vadi arasındaki geçit anlamına gelen "dare/darre" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde eski dönemlerde "vadi" anlamında kullanılmaktaydı. Bu nedenle, yer adlarında "dere" kelimesini içeren isimlerde dere kelimesi "vadi, yar, çukur" gibi anlamlarda kullanılmıştır. İlerleyen dönemlerde vadi yerine "küçük akarsu" anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre derenin anlamı şu şekildedir:
Dere kelimesi aynı zamanda birçok deyim ve atasözünde de yer alır. Bu ifadelere örnek vermek gerekirse:
Dere kelimesinin eş anlamı olan iki kelime bulunur. Dere eş anlamlısı kelimeler:
Derenin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: