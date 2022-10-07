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Dere eş anlamlısı nedir? Dere kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.10.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta iletişim kurarken pek çok cümle kurarız. Dere kelimesi genellikle köylerde ve bazı kasabalarda insanların çok kullandığı kelimelerden bir tanesidir. Dere kelimesinin eş anlamlısı olan kelimelerde bulunur. Peki, dere kelimesinin eş anlamı olan sözcük nedir?

Dere eş anlamlısı nedir? Dere kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Köylerde, kasabalarda ve dere gibi akan bir suyun bulunduğu yerlerde, dere kelimesi çok fazla kullanılmaktadır. Dere kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Farsçada iki vadi arasındaki geçit anlamına gelen "dare/darre" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde eski dönemlerde "vadi" anlamında kullanılmaktaydı. Bu nedenle, yer adlarında "dere" kelimesini içeren isimlerde dere kelimesi "vadi, yar, çukur" gibi anlamlarda kullanılmıştır. İlerleyen dönemlerde vadi yerine "küçük akarsu" anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre derenin anlamı şu şekildedir:

  • Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu
  • İki dağ arasındaki uzun çukur
  • Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

Dere kelimesi aynı zamanda birçok deyim ve atasözünde de yer alır. Bu ifadelere örnek vermek gerekirse:

  • Dereyi geçerken at değiştirilmez.
  • Dereyi görmeden paçaları sıvamak.
  • Derede tarla sel için, tepede harman yel için.
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Dere kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dere kelimesinin eş anlamı olan iki kelime bulunur. Dere eş anlamlısı kelimeler:

  • Akarsu
  • Akak
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Derenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Derenin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Köyde bu akarsuya çok meşhur diyip duruyordu ama havalar ısınınca kurumaya başlamış.
  • Çamaşırları yıkamak için akak kenarına gitmişler ama sohbet muhabbetten işe vakit bulamamışlar.
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