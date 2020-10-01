MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deren Talu'nun babası Eren Talu: Kızımı destekliyorum

Deren Talu'nun babası Eren Talu: Kızımı destekliyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 11:10 | Son Güncelleme

Sunucu Defne Samyeli'nin mimar eski eşi Eren Talu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı "Son Kale Hacıbey" adlı filmde erkek kılığında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan kızı Deren Talu'nun fotoğraflarını gördüğünü söyleyen Talu, "Kızımı çok başarılı buluyorum ve destekliyorum" diye konuştu.

Deren Talu'nun babası Eren Talu: Kızımı destekliyorum

Sunucu Defne Samyeli'nin mimar eski eşi Eren Talu, önceki gün eşi Serap Şenyüz ile birlikte Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Talu, "Pek çıkıp, gezen bir insan değilim. Daha sakin bir hayat yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Eren Talu, oyunculuğa adım atan kızı Deren Talu hakkında da konuştu.

Ekran Alıntısı

Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı "Son Kale Hacıbey" adlı filmde erkek kılığında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan kızının görsellerini gördüğünü söyleyen Talu, "Kızımı çok başarılı buluyorum ve destekliyorum" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı
Yakalandılar! Aşk sorusu sorulunca...Yakalandılar! Aşk sorusu sorulunca...
Yeni Kuaförüm Sensin'in yeni sunucusu merak konusu olduYeni Kuaförüm Sensin'in yeni sunucusu merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Putin ve Macron arasında kritik Dağlık Karabağ görüşmesi
Putin ve Macron arasında kritik Dağlık Karabağ görüşmesi
ABD'den yeni yaptırım kararları!
ABD'den yeni yaptırım kararları!
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Rusya'nın sözleri sonrası Azerbaycan'dan flaş Ermenistan cevabı
Rusya'nın sözleri sonrası Azerbaycan'dan flaş Ermenistan cevabı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan Melisa itirafı!
Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan Melisa itirafı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Baba tabiki destekleyecek. Aslan gibi evladı var. HELAL OLSUN . Kimseye söz düşmez. Herkes dönsün kendine baksın. NOKTA.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Norm Ender’in Edis çıkışı şaşırttı! ‘Daha popüler bir adamım’
Ünlü rapçinin sözleri ortalığı karıştırdı!
Kim Kardashian'ın Türkiye yorumu olay olmuştu! Kardashian’a mesaj yağmuru
Olay yorumdan sonra mesaj yağıyor
Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu’ndan duygusal mesaj!
Eşinden duygulandıran paylaşım: ‘Tarifsiz bir acı’
Survivor Barış ve Nisa'yı aşk sorusu kaçırttı
Yakalandılar! Aşk sorusu sorulunca...
Chrissy Teigen üçüncü bebeğini kaybetti! Hastane fotoğraflarını paylaştı
Kanaması durdurulamadı! O anları ve acı haberi bu fotoğraflarla duyurdu
Selin Ciğerci Marmaris'e gitmek için 27 bin TL'ye helikopter kiraladı
Helikopter kiralayıp Marmaris'e uçtu! İşte fiyatı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.