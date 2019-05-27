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Dereotlu peynirli ev poğaçası

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YAPSANA HABERLERİ  | 27.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

Pastane poğaçasını aratmayacak enfes bir dereotlu poğaça tarifimiz var. İftar için lezzetli bir ara sıcak arayanlar için ideal... İşte adım adım dereotlu poğaça nasıl yapılır, sizler için anlatıyoruz. Şimdiden afiyetler dileriz!

Dereotlu peynirli ev poğaçası

Malzemeler:

2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine)
1 su bardağı yoğurt
250 gram Sana Hamurişi (oda sıcaklığında yumuşamış)
1 tatlı kaşığı sirke
3,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı mahlep

İçi için;

1 su bardağı lor peyniri
1 su bardağı az yağlı beyaz peynir
Yarım demet ince doğranmış dereotu

Üzeri için;

1 adet yumurta

Yapılışı:

Hamur malzemelerini bir kapta yumuşak ve ele yapışmayan kıvama gelene kadar yoğurun. Üzerini kapatarak 15 dakika dinlendirin.
İç malzemelerini bir kapta karıştırın.
Hamurdan 40 gr’lık parçalar kopararak yuvarlayın ve avuç içinizde bastırarak açtırın.
Peynirli içten 1 tatlı kaşığı alarak ortasına koyun ve iki ucundan yana da doğru kapatın.
Üzerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.

Afiyet Olsun...

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