Derin Talu gönlünü ünlü iş insanının oğluna kaptırdı

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, önceki akşam ablası Deren Talu ile birlikte bir defileye katıldı. Gazetecilere bol bol poz veren ikilinin katıldığı gecede aynı zamanda; Ece Sükan, Ceylan Çapa, Hande Ataizi, Aslıhan Doğan Turan, Deren Talu, Derin Talu ve Emine Ün gibi isimler boy gösterdi. 18 yaşındaki Derin Talu hakkında flaş bir aşk iddiası ortaya atıldı.

ABLA KARDEŞ POZ VERDİLER

Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin, ablası Deren Talu ile gazetecilere poz verdi.

Öte yandan Derin Talu ile Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık'ın oğlu Emre Işık'ın yakınlaştığı öne sürüldü.

İkilinin aşk iddiasına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.



