MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Derin Talu yine paylaştı! Yorum yağdı

Derin Talu yine paylaştı! Yorum yağdı

17.05.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Talu'nun fotoğraflarına bazı takipçileri "Hâlâ 17 mi?" yorumunda bulundu.

Derin Talu yine paylaştı! Yorum yağdı

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

17 yaşındaki Derin Talu, verdiği cesur pozlarla sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncunun kızı yeni pozunda da iddialıydı.

2

Yaşına rağmen bu tarz pozlar vermesiyle eleştirilen Talu'nun paylaşımına beğeni yağarken bazı takipçiler ise "Hâlâ 17 yaşında mısın?" diye sordu.

1

LİSEDEN MEZUN OLDU

16 yıllık evliliklerini 2011 yılında noktalayan Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu, liseden mezun olmuştu. Liseyi bitiren Derin Talu, kepli fotoğrafını da sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Talu'nun ablası Deren Talu da, kardeşinin fotoğraflarına "Çok güzel" notunu düşmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Takipçilerini mest etti! Takipçilerini mest etti!
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi! Şampiyonluğu ağlayarak kutladıSergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi! Şampiyonluğu ağlayarak kutladı
Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Derin Talu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İsrail saldırısında 4 çocuğu ve eşini kaybeden baba: Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?

İsrail saldırısında 4 çocuğu ve eşini kaybeden baba: Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Son Dakika: 16 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 16 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye AB savunma projesinde yer almak için başvurdu!

Türkiye AB savunma projesinde yer almak için başvurdu!

Dünyaca ünlü isimden İsrail'e tepki! Sonrasında yaptığıyla ise şaşırttı

Dünyaca ünlü isimden İsrail'e tepki! Sonrasında yaptığıyla ise şaşırttı

Baban beni annenle aldattı

Baban beni annenle aldattı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Dizi bittikten sonra bombayı patlattı

Dizi bittikten sonra bombayı patlattı

Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.