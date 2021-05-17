Derin Talu yine paylaştı! Yorum yağdı

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

17 yaşındaki Derin Talu, verdiği cesur pozlarla sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncunun kızı yeni pozunda da iddialıydı.

Yaşına rağmen bu tarz pozlar vermesiyle eleştirilen Talu'nun paylaşımına beğeni yağarken bazı takipçiler ise "Hâlâ 17 yaşında mısın?" diye sordu.

LİSEDEN MEZUN OLDU

16 yıllık evliliklerini 2011 yılında noktalayan Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu, liseden mezun olmuştu. Liseyi bitiren Derin Talu, kepli fotoğrafını da sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Talu'nun ablası Deren Talu da, kardeşinin fotoğraflarına "Çok güzel" notunu düşmüştü.

