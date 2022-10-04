Kitap eş anlamlısı nedir? Kitap kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede farklı dillerden gelip yerleşmiş olan birçok kelime vardır. Bu sebeple bir kelime birden fazla anlama gelebilir. Kitap kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir. İsim olan kitap kelimesinin birden fazla tanımı vardır. Türk Dil Kurumuna göre kitap kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Ciltli ya da ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı ya da yazılı kâğıt yapraklarının bütünü.

Herhangi bir konuda yazılmış eser.

Kutsal kitap.

Ayrıca kitap kelimesi birçok deyimde de kullanılır. Kitap kelimesiyle birkaç deyim örneği vermek gerekirse:

Hesap kitap yapmak: Bir durumu ya da olayı tüm ayrıntılarını ele alarak incelemek, düşünmek.

Kitap devirmek: Birçok kitabı başından sonuna kadar okuyup bitirmiş olmak.

Kitabın eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Cümle içindeki kullanım amacına göre farklı kelimeler kitap kelimesinin yerine geçebilir. Kitap kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime mevcuttur. Kitap kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Betik

Eser

Yapıt

Mecelle

Kitabın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kitap eş anlamlısı olan kelimeler kullanılarak kurulan cümleler ve bu kelimenin yer aldığı bazı atasözü ve deyim örnekleri:

Bu işi yıllardır kitabına uydurarak yapar.

Kitapta buyrulduğu gibi davranmalıyız.

Çocukluğum boyama kitapları ile geçti.

Atalarımız bu betikte beliriyor, biz bilmesek de her zaman burada olacaklar.

Bu yazarın tüm eserleriyle bir kitaplığı doldurmak mümkün.

Bir yazarı değerlendirirken yapıtlarını ve edebî kişiliğini ayırarak değerlendirmek gerekir.

Akşam bütün edebiyat mecellelerini bir solukta bitirecek gibi bir hevesi vardı.



