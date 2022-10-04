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Konuşmak eş anlamlısı nedir? Konuşmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

04.10.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zengin kelime hazinesine sahip olan dillerden biri de Türkçedir. Farklı dillerden birçok kelimeyi kelime haznesine dâhil etmiştir. Bunun yanı sıra Türkçe kökenli olan kelimeleri de uzun yıllar boyunca korumuştur. Türkçede bir kelime birden fazla anlama gelebilir. Bu sebeple eş anlamlı kelimeleri de çeşitlilik gösterebilir. Konuşmak kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir.

Konuşmak eş anlamlısı nedir? Konuşmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Konuşmak kelimesi Türkçe bir fiildir. Eski Türkçe "kon-" fiiline "+Iş-" işteş ekinin eklenmesiyle türemiştir. Konuşmak kelimesinin birden fazla anlamı bulunur. Türk Dil Kurumuna göre konuşmak kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Bir dilin kelimeleri ile düşüncesini sözlü olarak anlatmak
  • Belli bir konudan söz etmek
  • Bir konuda karşılıklı söz etmek, sohbet etmek
  • Söylev vermek, konuşma yapmak
  • Konuşma dili olarak kullanmak
  • Düşüncesini herhangi bir araç kullanarak anlatmak
  • İlişki kurmak ya da ilişkiyi sürdürmek
  • Flört etmek
  • Dargın bulunmamak
  • Oyuncak, hayvan ve bunun gibi nesne ve canlıların konuşmaya benzeyen birtakım sesler çıkartması
  • Gizli bir şeyi açığa vurmak, ele vermek
  • Becermek, uzman gibi yapabilmek
  • Geçerli olmak, etkin olmak
  • Şık ve zarif görünmek
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Konuşmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Konuşmak kelimesi Türkçede gerçek anlamıyla kullanılabileceği gibi mecaz anlamda da kullanılabilir. Cümle içerisinde konuşmanın eş anlamlısı kelimeleri doğru kullanmak için mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Cümle içerisinde yanlış eş anlamlı kelime kullanımı anlatım bozukluğuna yol açar. Konuşmak kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekildedir:

  • Kaynatmak
  • Bahsetmek
  • Laflamak
  • Lakırtı etmek
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Konuşmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Konuşmak eş anlamlısı olan kelimelerle kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Onunla bu şekilde konuşmak hiç doğru olmaz.
  • O kızla hâlâ kaynatıyor musunuz?
  • Azıcık baskı görünce hemen konuşmuş!
  • Erkek arkadaşından ailesine bahsedince çocuk onu terk etmiş.
  • Öğrenciler sabahtan beri kendi aralarında lafladığı için ders anlatamamış.
  • Bir gün babam sinirli bir şekilde lakırtı ederse ben üstüne laf söylemem.
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