Konuşmak eş anlamlısı nedir? Konuşmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Konuşmak kelimesi Türkçe bir fiildir. Eski Türkçe "kon-" fiiline "+Iş-" işteş ekinin eklenmesiyle türemiştir. Konuşmak kelimesinin birden fazla anlamı bulunur. Türk Dil Kurumuna göre konuşmak kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Bir dilin kelimeleri ile düşüncesini sözlü olarak anlatmak

Belli bir konudan söz etmek

Bir konuda karşılıklı söz etmek, sohbet etmek

Söylev vermek, konuşma yapmak

Konuşma dili olarak kullanmak

Düşüncesini herhangi bir araç kullanarak anlatmak

İlişki kurmak ya da ilişkiyi sürdürmek

Flört etmek

Dargın bulunmamak

Oyuncak, hayvan ve bunun gibi nesne ve canlıların konuşmaya benzeyen birtakım sesler çıkartması

Gizli bir şeyi açığa vurmak, ele vermek

Becermek, uzman gibi yapabilmek

Geçerli olmak, etkin olmak

Şık ve zarif görünmek

Konuşmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Konuşmak kelimesi Türkçede gerçek anlamıyla kullanılabileceği gibi mecaz anlamda da kullanılabilir. Cümle içerisinde konuşmanın eş anlamlısı kelimeleri doğru kullanmak için mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Cümle içerisinde yanlış eş anlamlı kelime kullanımı anlatım bozukluğuna yol açar. Konuşmak kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekildedir:

Kaynatmak

Bahsetmek

Laflamak

Lakırtı etmek

Konuşmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Konuşmak eş anlamlısı olan kelimelerle kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir:

Onunla bu şekilde konuşmak hiç doğru olmaz.

O kızla hâlâ kaynatıyor musunuz?

Azıcık baskı görünce hemen konuşmuş!

Erkek arkadaşından ailesine bahsedince çocuk onu terk etmiş.

Öğrenciler sabahtan beri kendi aralarında lafladığı için ders anlatamamış.

Bir gün babam sinirli bir şekilde lakırtı ederse ben üstüne laf söylemem.



