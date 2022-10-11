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  4. Derme çatma ahşap eve 300 bin TL ödedi! İşte Kalben'in inziva evi

Derme çatma ahşap eve 300 bin TL ödedi! İşte Kalben'in inziva evi

11.10.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde sahnede kendinden geçerek ettiği dansla gündeme gelen Kalben şehirden kaçıp kafasını dinlemek için bir ev ararken Kazdağları'nda derme çatma bir ev buldu. Kalben'in 300 bin TL ödediği ev ortaya çıktı.

Derme çatma ahşap eve 300 bin TL ödedi! İşte Kalben'in inziva evi

Şarkılarıyla beğeni toplayan Kalben sahnedeki çılgın ve garip dansıyla adından söz ettirmişti. Son dönemin öne çıkan isimlerinden olan Kalben gayrimenkule para yatırmak istedi.

Şarkıcı Kalben uzun zamandır, kafasını dinlemek, şehirden uzaklaşmak, şarkı yazmak için orman içinde bir ev arıyordu. Posta'nın haberine göre; internette Kazdağları'nda satılık orman içindeki evi görünce hemen yardımcısıyla evi görmeye gitti.

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Kalben ulaşımı dahi olmayan evi çok beğendi. Şarkıcı çevresine 'Tam bir inziva evi' dediği derme çatma ahşap eve 300 bin TL ödeyerek satın aldı.

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