Derste konuşan ve yemek yiyen öğrencilerini böyle darp etti

Olay, Çin’in Yunnan eyaletinde yer alan Xuanwei şehrindeki ‘Xuanwei No 9’ isimli ortaokulda meydana geldi. Sınıftaki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, ders sırasında öğretmenin, iki öğrenciyi yanına çağırdığı görülüyor.

TEKME TOKAT DÖVDÜ

Önce öğrencilere derste konuştukları ve yemek yedikleri için bağıran öğretmen, ardından öğrencilerden birine tokat atıp, öğrenciyi saçından tutarak sürüklüyor. Son olarak öğrenciye tekme atan öğretmen arından diğer öğrenciyi tokatlayıp, tekmelemeye başlıyor. Bu sırada tüm sınıfın tepki vermeden olanları izlediği görülüyor. Öğrencileri darp eden öğretmen ardından sınıfa dönüp, bir süre tüm sınıfı azarlıyor.

AÇIKLAMA YAPILDI

Olayın sosyal medyada paylaşılıp, kullanıcıların tepkisini çekmesinin ardından olayla ilgili açıklama yapan okul yetkilileri, velilerden özür dileyerek; öğretmenin geçici olarak uzaklaştırıldığını ve resmi uyarı aldığını duyurdu. Ayrıca, olay sonrası çocukların kontrol amaçlı hastaneye sevk edildikleri ve olaydan herhangi bir yara almadıkları bilgisi de açıklamada yer aldı. Öte yandan, öğretmene verilen bu ceza sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘hafif’ bulunarak, okul yönetiminin çok sayıda eleştiri almasına neden oldu. (DHA)



