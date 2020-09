Derya Bedavacı kimdir, kaç yaşında? Eşiyle aynı sahneyi paylaşan Derya Bedavacı'nın eşi kim?

Hakan Altun'la birlikte seslendirdiği "Kavuşmalıyız" isimli tekli ile adını geniş kitlelere duyuran ve şarkıları ile sürekli gündem olan Derya Bedavacı, şimdi de konuk olduğu programlarla gündeme gelmeye başladı. Instagram'da on binlerce takipçisi olan Derya Bedavacı kimdir, nerelidir araştırılıyor.

DERYA BEDAVACI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Adını müzik kariyeri ile duyuran Derya Bedavacı son günlerde gündemden düşmüyor. Konuk olarak katıldığı programlarda şarkıları ile büyüleyen Derya Bedavacı'nın hayatı merak ediliyor. İlk olarak Hakan Altun ile seslendirdiği 'Kavuşmalıyız' isimli bir tekli çalışması ile adını duyuran Derya Bedavacı'nın eşi de kendisiyle aynı sahneyi alıyor. Derya Bedavacı'nin eşi kimdir?

Sivas'ta dünyaya gelen Derya Bedavacı, 7 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Şu an İzmir'de yaşayan Derya Bedavacı'nın eşi davulcu ve baterist olduğu için birlikte sahne alıyorlar. Su isimli küçük bir kızı olan Derya Bedavacı İnstagram hesabında ailesiyle ilgili paylaşımlarda mutluluğunu gösteriyor. Derya Bedavacı ilk olarak tanınmasına vesile olan şarkı ise Hakan Altun ile birlikte söylediği "Kavuşmalıyız" şarkısı oldu. Aynı zamanda şiir de yazan Derya Bedavacı, 2018 yılında “Sayende” isimli bir albüm çıkarmış. Albümünde yer alan şarkıların sözleri de kendisine ait. On parmağında on marifet olan şarkıcı aynı zamanda besteler yaparak birçok sanatçıya beste vermiş. Hakan Altun’un seslendirdiği Saki, Ferhat Göçer seslendirdiği Sanane ve Kubat‘ın seslendirdiği Veda, Buram Buram, Eyvah gibi şarkılar Derya Bedavacı'ya ait. Derya Bedavacı'nın da yaşı henüz bilinmiyor.