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  4. Derya Şensoy içki firmasına dava açmıştı! O davada karar çıktı

Derya Şensoy içki firmasına dava açmıştı! O davada karar çıktı

12.06.2024 15:32
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Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızı ünlü oyuncu Derya Şensoy kendisine ait tasarımının taklit edilerek kullanıldığı iddiasıyla bir içki firmasına dava açmıştı. O davada karar çıktı.

Derya Şensoy içki firmasına dava açmıştı! O davada karar çıktı

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Derya Şensoy bu defa bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Şensoy, kendisine ait illüstrasyon çalışmasının taklit edildiğini ve rızası olmadan alkol şişelerinin üzerinde kullanıldığını iddia ederek bir firmaya 11 bin liralık dava açmıştı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde ise Şensoy’un oyunculuk kariyerinin yanı sıra ABD’de illüstrasyon ve tasarım üzerine lisans eğitimi aldığı, firmadan kendisine illüstrasyon hazırlaması için teklif geldiği, hazırladığı üç farklı çalışmanın beğenildiği ancak İçki Şirketi’nin bir daha kendisiyle iletişime geçmediği aktarıldı.

Dilekçede ayrıca, illüstrasyonlarından birinin iddiaya göre şirketin şişe ve kadeh tasarımlarında kullanıldığı, şirketin kendilerinden izin almadığı belirtildi.

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DAVA KARARA BAĞLANDI

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 3 yıldır devam eden dava karara bağlandı. Duruşmada davacı Derya Şensoy’un avukatı Burak Haybat ile davalı firmanın avukatı hazır bulundu.

Derya Şensoy’un avukatı mahkemede davanın kabulünü talep ederken, firmanın avukatı ise davanın reddini istedi.

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100 BİN LİRA TAZMİNAT

Kararını açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabul kısmen reddiyle, firmanın 90 bin lira maddi 10 bin lira da manevi olmak üzere toplamda 100 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

(İHA)
Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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Derya Şensoy
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