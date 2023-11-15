Derya Uluğ bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı

Yazı yoğun bir tempoda geçiren Derya Uluğ sahneden sahneye koştu. 60 konser veren şarkıcı kafasını dinleyip uzun bir tatil yapamadı. Derya Uluğ sonunda sevgilisi Asil Gök’ü de alarak Dubai’ye gitti.

Duabi tatilinden karelerini 'Be tourist' notuyla sosyal medya üzerinden paylaşan Uluğ'un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü şarkıcıya sosyal medyada; 'Bu güzellik ne?', 'Fiziğin harika', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Derya Uluğ İzmir'de doğdu ve büyüdü. Bulgaristan ve Arnavutluk göçmeni kökenli bir ailede doğdu.

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan Derya Uluğ, 8 yaşındayken bir ses yarışmasına katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünde okuduktan sonra, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yaptı.

3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albümünü çıkarmak üzere Gündeş'in yanından ayrıldı.

İlk çalışmasını 2016 yılında Okyanus adlı single'ı ile yayınladı. Şarkının söz ve müziği Asil Gök ve Derya Uluğ'a, düzenleme Burak Yeter'e aittir.

Derya Uluğ, 13 Kasım 2016'da düzenlenen 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülünü kazandı.









