MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Derya Uluğ bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı

Derya Uluğ bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı

15.11.2023 09:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pop müziğin güçlü seslerinden Derya Uluğ sahne tarzı, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcı 'Be tourist' notuyla Dubai gezisinden pozlar paylaştı. Uluğ'un bikinili pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yazı yoğun bir tempoda geçiren Derya Uluğ sahneden sahneye koştu. 60 konser veren şarkıcı kafasını dinleyip uzun bir tatil yapamadı. Derya Uluğ sonunda sevgilisi Asil Gök’ü de alarak Dubai’ye gitti.

Derya Uluğ

Duabi tatilinden karelerini 'Be tourist' notuyla sosyal medya üzerinden paylaşan Uluğ'un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü şarkıcıya sosyal medyada; 'Bu güzellik ne?', 'Fiziğin harika', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Derya Uluğ 2

Derya Uluğ İzmir'de doğdu ve büyüdü. Bulgaristan ve Arnavutluk göçmeni kökenli bir ailede doğdu.

Derya Uluğ 4

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan Derya Uluğ, 8 yaşındayken bir ses yarışmasına katıldı.

Derya Uluğ 5

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünde okuduktan sonra, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yaptı.

Derya Uluğ 6

3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albümünü çıkarmak üzere Gündeş'in yanından ayrıldı.

Derya Uluğ 7

İlk çalışmasını 2016 yılında Okyanus adlı single'ı ile yayınladı. Şarkının söz ve müziği Asil Gök ve Derya Uluğ'a, düzenleme Burak Yeter'e aittir.

Derya Uluğ 8

Derya Uluğ, 13 Kasım 2016'da düzenlenen 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülünü kazandı.

Derya Uluğ 10

Derya Uluğ 9

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir set aşkı daha! Gönlünü bakın kime kaptırmışBir set aşkı daha! Gönlünü bakın kime kaptırmış
Vurgun yapıp kaçtıkları iddia edilmişti! Otelde ölüme terk ettilerVurgun yapıp kaçtıkları iddia edilmişti! Otelde ölüme terk ettiler
Apar topar hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldiApar topar hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ sosyal medya sevgilisi yaşında ele kelebe
En Çok Okunan Haberler
İkinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşine ilk sözleri...

İkinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşine ilk sözleri...

Uzman isim tek tek anlattı: ‘Depremden yaklaşık 3 saat önce hızlı bir yükselme başlıyor’

Uzman isim tek tek anlattı: ‘Depremden yaklaşık 3 saat önce hızlı bir yükselme başlıyor’

Spor dersi vermek için gitti dehşeti yaşadı! Ünlü antrenörü site güvenliği kurtardı

Spor dersi vermek için gitti dehşeti yaşadı! Ünlü antrenörü site güvenliği kurtardı

Bahar Candan o paylaşımıyla kendini ele vermiş! Erkek arkadaşı bakın kim çıktı

Bahar Candan o paylaşımıyla kendini ele vermiş! Erkek arkadaşı bakın kim çıktı

Memur maaşına önce zam sonra 3600 ek gösterge!

Memur maaşına önce zam sonra 3600 ek gösterge!

‘Kalkan’ operasyonları sürüyor! 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı…

‘Kalkan’ operasyonları sürüyor! 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kavga eden öğrencilerden sürpriz

Kavga eden öğrencilerden sürpriz

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.