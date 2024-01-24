Derya Uluğ'dan ilginç kostüm! Bir bakan bir daha baktı: Altına bir şey giymedi sandım

Güçlü sesi, iddialı tarzı ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Derya Uluğ son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Son dönemde dünyada da sıklıkla tercih edilen külot modasına uyan popçu hayranlarını mest etti.

Bir bakanın bir daha baktığı Derya Uluğ'un çiçek desenli kıyafeti dikkat çekti. Uluğ'un tarzına "Altına bir şey giymemiş sandım", "Kadın çok karizmatik", "Aşırı seksi olmuş" yorumları yapıldı.



Güzel isim geçtiğimiz günlerde "Nazara inanır mısınız?" sorusuna "Kolay göze gelirim ama o durumdan kurtulmak için kendimi hemen motive ederim. Dualara sığınırım ve bence bizi dualar kuruyor" yanıtını vermişti.