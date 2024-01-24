Zuhal Topal Zanzibar'dan bikinisiyle poz verdi! Yerli halkla pozu olay oldu

Rol aldığı yapımlar ve sunduğu programlarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Zuhal Topal şimdilerde Yemekteyiz programıyla adından söz ettiriyor. Hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Topal ailesiyle tatile çıktı.

Eşi ve kızıyla Zanzibar'a giden Zuhal Topal tatilden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Bikinili pozlarıyla dikkat çeken Zuhal Topal'ın yerli halka pozları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni ve yorum aldı. Zuhal Topal'a; 'Maşallah her yerde güneş gibi parlıyorsunuz', 'Her zaman muhteşemsin', 'Kabileler arası yemekteyiz', 'O kadar yemek içerisinde bu fizik bravo' gibi yorumlar yapıldı.





