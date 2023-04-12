MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Derya Uluğ, depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz için bakın ne yaptı

Derya Uluğ, depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz için bakın ne yaptı

12.04.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Derya Uluğ, depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz için iftar yemeği verdi. Ünlü şarkıcı fenomenin ailesiyle de görüşüp başsağlığı diledi.

Derya Uluğ, depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz için bakın ne yaptı

Şarkıcı Derya Uluğ, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depreme Hatay'da yakalanan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz için iftar yemeği verdi.

Depremin 12. gününde enkazdan çıkarılan Duymaz'ın arama sürecinde de mücadele eden şarkıcı Derya Uluğ fenomenin ailesini ziyaret etti.

TAHA DUYMAZ İÇİN İFTAR YEMEĞİ VERDİ

Derya Uluğ, Hatay'a giderek Taha Duymaz adına iftar yemeği verdi. "Taha Duymaz Mutfağı" yazılı pankartlar astıran şarkıcı, fenomenin ailesiyle de bir araya geldi.

sarkici-derya-ulug-depremde-hayatini-kaybeden-15758455_363_m

Sosyal medya hesaplarından iftar yemeğinden kareleri paylaşan Uluğ, "Keşke sen hayatta olsaydın ve kendin yapsaydın o yemekleri. Olmadı… Senin hayalin benim hayalim olmuştu. Bugün gerçek oldu. Umarım bir yerlerden görüyorsundur. Mekanın cennet bahçesi olsun gönlü güzel Taha'm" dedi.

sarkici-derya-ulug-depremde-hayatini-kaybeden-15758455_1851_m
Duymaz'ın annesi ve abisiyle de bir fotoğrafını paylaşan Derya Uluğ "Taha'nın annesi Meryem Teyze'yi, kardeşlerini, evini ziyaret ettik. Sarıldık, ağladık, Taha'yı andık" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı'da büyük kavga! Haymatlos ailesinde dede Galip Bey, kardeşiyle birbirine girdi: Stüdyo savaş alanına döndüMüge Anlı'da büyük kavga! Haymatlos ailesinde dede Galip Bey, kardeşiyle birbirine girdi: Stüdyo savaş alanına döndü
Oyuncular merak konusu oldu! Kimler var kimler...Oyuncular merak konusu oldu! Kimler var kimler...
Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...
Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ ele gününde

En Çok Okunan Haberler

'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

Çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."

Çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Kamu işçisine toplu sözleşme ikramiyesi

Kamu işçisine toplu sözleşme ikramiyesi

Çengelköy'deki ‘Tarihi Çınaraltı’nda Zafer Partisi gerginliği! Ümit Özdağ’ın mekana giriş görüntülerini yayınladılar…

Çengelköy'deki ‘Tarihi Çınaraltı’nda Zafer Partisi gerginliği! Ümit Özdağ’ın mekana giriş görüntülerini yayınladılar…

Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!

Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!

İlginizi Çekebilir

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.