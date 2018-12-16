Derya Uluğ hastaneden sahneye…

Saatlerce hastanede kaldığını belirten Derya Uluğ doktor kontrolünden sahneye almayan geldiğini de sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz haftalarda da göz kapakçığındaki kisti aldırdığını ve yeni yeni iyileştiğini belirten şarkıcı “hastahaneye sık gider oldum Allah kimseyi düşürmesin” dedi.

“Kafalar Karışık” filminde konuk oyuncu olarak yer alan Uluğ, oyunculuğun çok zor olduğunu büyük bir disiplin gerektiğini söyleyerek “hatıra kalması için küçük bi rol aldım ilerde ne olur bilmem ama şu an için oyunculuk düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Derya Uluğ 2018’in kendisi için kötü geçtiğini ve yakınlarını kaybettiğini söyleyerek 2019 yılını umutla beklediğinin altını çizdi. (Sözcü)

