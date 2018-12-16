MAGAZİN

Derya Uluğ hastaneden sahneye…

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.12.2018 17:41 | Son Güncelleme

Şarkıcı Derya Uluğ önceki akşam sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı ve bir gün önce gıda zehirlenmesi geçirerek hastahaneye kaldırıldığını söyledi.

Derya Uluğ hastaneden sahneye…

Saatlerce hastanede kaldığını belirten Derya Uluğ doktor kontrolünden sahneye almayan geldiğini de sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz haftalarda da göz kapakçığındaki kisti aldırdığını ve yeni yeni iyileştiğini belirten şarkıcı “hastahaneye sık gider oldum Allah kimseyi düşürmesin” dedi.

“Kafalar Karışık” filminde konuk oyuncu olarak yer alan Uluğ, oyunculuğun çok zor olduğunu büyük bir disiplin gerektiğini söyleyerek “hatıra kalması için küçük bi rol aldım ilerde ne olur bilmem ama şu an için oyunculuk düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Derya Uluğ 2018’in kendisi için kötü geçtiğini ve yakınlarını kaybettiğini söyleyerek 2019 yılını umutla beklediğinin altını çizdi. (Sözcü)

PARTNERBu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!Bu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!
Eski sevgililer şimdi arkadaş!Eski sevgililer şimdi arkadaş!
Boşanmanın en büyük nedeni: Oğlumu...Boşanmanın en büyük nedeni: Oğlumu...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ Derya Uluğ hastane

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: Ben maraza çıkartmamaya çalışıyorum

Muharrem İnce: Ben maraza çıkartmamaya çalışıyorum

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Erman Toroğlu Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

Erman Toroğlu Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Dünyanın en güzel mankeni Iman Casablanca: Türk erkekleri çok cesaretli

Dünyanın en güzel mankeni Iman Casablanca: Türk erkekleri çok cesaretli

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Aydın'ın 2,5 milyonluk evi başına çöktü

Aydın'ın 2,5 milyonluk evi başına çöktü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amber Heard: Elon Musk ile arkadaş kaldık

Eski sevgililer şimdi arkadaş!

Angelina Jolie: Brad oğlum Pax’i hiçbir zaman istemedi

Boşanmanın en büyük nedeni: Oğlumu...

Can Yaman'dan kafa karıştıran Demet Özdemir'li paylaşım

Kafa karıştıran paylaşım: Aşk dolu...

Mehmet Ali Erbil'in kızı paylaştı: Yoğun bakımda 60. gün

Yoğun bakımda 60. gün! Kızı paylaştı

Kızım'ın Asu'su Selin Şekerci sosyal medyayı salladı

Kızım'ın Asu'su sosyal medyayı salladı! Seksi pozlar

Teoman'ın en zor konseri! Eksi 16 dereceye rağmen!

En zor konser! Eksi 16 dereceye rağmen!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.