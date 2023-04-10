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Destan eş anlamlısı nedir? Destan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.03.2023 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimize farklı kelimelerden gelmiş ve zamanla çeşitli değişimler yaşayarak Türkçeleşmiş birçok kelime vardır. Türkçe bu anlamda kelime dağarcığı en geniş olan dillerden biridir. Bir kelime birden fazla anlama sahip olabilir. Destan kelimesi de yabancı kökenli bir kelimedir. Eş anlamlı karşılıkları birden fazladır ve anlamı çeşitlilik gösterir.

Destan eş anlamlısı nedir? Destan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Destan kelimesi dilimize başka bir dilden gelmiş bir kelimedir. Farsça kökenlidir. İsim türünde birden fazla anlamı vardır. Ağırlıklı olarak edebiyat alanında kullanılır. Türk Dil Kurumu destan kelimesi için üç farklı tanım yapmıştır. Türkçe Sözlük sayfasında yer alan bu tanımlar şu şekildedir:

  • Tarih öncesindeki çağda, tanrı, yarı tanrı, tanrıça ve kahramanları anlatan olağan dışı ve olağan üstü durumları ve olayları konu alan şiir gibi yazılı belgeler
  • Çağdaş Türk edebiyatında içerik ve biçim açısından geleneksel olan destanlardan farklılık gösteren kahramanlık şiirleri
  • Herhangi bir kahramanın hikayesini ya da başından geçmiş olan bir durumu ya da olayı anlatan, koşma biçimi kullanılan, on bir hece ölçüsünde yazılan kahramanlık şiiri

Destan kelimesi bazı deyimlerde ve birleşik kelimelerde ve fiillerde de kullanılmaktadır. Bu duruma bazı örnekler şunlardır: destan yazmak, destan gibi anlatmak, destan düzmek.

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Destan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Destan kelimesi de bu özellikte bir kelimedir. Destan kelimesinin eş anlamı olan kelime "epope" kelimesidir. Efsane ve epik kelimesi de cümle içinde destan kelimesi yerine kullanılabilen kelimeler arasında yer alır. Ancak efsane ve epik ifadeleri terim olarak tam anlamıyla destan kelimesiyle aynı değildir. Bu nedenle epik ve efsane destanın eş anlamlısı olan kelimeler değildir. Destanın eş anlamlısı "epope" kelimesidir.

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Destanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin anlamlarının pekiştirilmesi için en sık kullanılan yöntemlerden biri de o kelimeyi örnek cümleler içinde kullanmaktır. Buna göre destan kelimesi ve destan eş anlamlısı olan kelime ile örnek cümleler kurularak hangi anlamda kullandığını anlamak da mümkün olur. Destanın eş anlamlısı olan epope kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Dillere destan bir aşk yaşadılar.
  • Yüzlerce yıl önce yaşadığına inanılan kahramanların epopeleri bugün hâlâ anlatılır.
  • Çanakkale Destanı, Fazıl Hüsnü Dağlarca tarafından yazılmıştır.
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