Destek eş anlamlısı nedir? Destek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı dillerden gelip zamanla geçirdiği dönüşüm ile Türkçeleşmiş birçok kelime vardır. Bu kelimelerden biri de destek kelimesidir. Dilimize Farsça dilinden gelip yerleşmiştir. İsim türünde birden fazla anlama karşılık gelen bir kelimedir. Atasözü ve deyimlerde de kullanılmaktadır. Başka kelimeler ile bir araya gelerek birleşik türde ve farklı anlamları bulunan yeni kelimeler türetir. Türk Dil Kurumu destek kelimesi için isim türünde yedi farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar aynı zamanda desteğin eş anlamlısı olan kelimelerdir. Türk Dil Kurumunun resmi internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasında destek kelimesi için şu tanımlar yapılmaktadır:
Destek eş anlamlısı olan kelimeler destek ile aynı anlama karşılık gelir ancak farklı amaçlarla kullanılabilir. Destek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şunlardır:
Dayanak
Yardım
Payanda
Bu kelimeler aynı zamanda cümle içinde destek kelimesi yerine kullanılabilen kelimelerdir. Ancak öncelikle destek kelimesinin cümle içinde hangi anlamında kullanılmak istendiği belirlenmelidir. Desteğin eş anlamlıları ile örnek cümleler, atasözleri ve deyimler şu şekildedir: