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Destek eş anlamlısı nedir? Destek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.03.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin dillerinden biri de Türkçedir. Kelime hazinesi son derece geniş olan dilimizde farklı dillerden gelip zamanla Türkçeleşmiş birçok kelime vardır. Türkçedeki bir kelimenin birden fazla anlama karşılık gelmesi ve eş anlamlı kelimelerinin çeşitlilik göstermesi de bu duruma bağlıdır. Destek kelimesi de yabancı kökenli olan ve birden fazla eş anlamlı karşılığı bulunan bir kelimedir.

Destek eş anlamlısı nedir? Destek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı dillerden gelip zamanla geçirdiği dönüşüm ile Türkçeleşmiş birçok kelime vardır. Bu kelimelerden biri de destek kelimesidir. Dilimize Farsça dilinden gelip yerleşmiştir. İsim türünde birden fazla anlama karşılık gelen bir kelimedir. Atasözü ve deyimlerde de kullanılmaktadır. Başka kelimeler ile bir araya gelerek birleşik türde ve farklı anlamları bulunan yeni kelimeler türetir. Türk Dil Kurumu destek kelimesi için isim türünde yedi farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar aynı zamanda desteğin eş anlamlısı olan kelimelerdir. Türk Dil Kurumunun resmi internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasında destek kelimesi için şu tanımlar yapılmaktadır:

  • Maddi ya da manevi yardımcı olmak
  • Dayanak olmak
  • Bir ekip, birlik ya da topluluk için koruma ve yardım sağlamak
  • Kredi işlemleri dâhilinde her an kullanılabilecek olan kredi türü
  • Üzerine bir şey tutturmaya ya da koymaya yarayan aracı nesne
  • Herhangi bir şeyin ya da düzeneğin sağlam kalabilmesi amacı ile kullanılan dayanak.
  • Bir vektörü taşımaya yarayan sonsuz olan doğru
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Destek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Destek eş anlamlısı olan kelimeler destek ile aynı anlama karşılık gelir ancak farklı amaçlarla kullanılabilir. Destek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şunlardır:

Dayanak
Yardım
Payanda

Bu kelimeler aynı zamanda cümle içinde destek kelimesi yerine kullanılabilen kelimelerdir. Ancak öncelikle destek kelimesinin cümle içinde hangi anlamında kullanılmak istendiği belirlenmelidir. Desteğin eş anlamlıları ile örnek cümleler, atasözleri ve deyimler şu şekildedir:

  • Çok zor günler geçirdim ama etrafımda bana destek olan tek bir kişi bile yoktu.
  • Toplantıya hazırlanırken bana yardım ettiğin için teşekkür ederim.
  • Kitapların düşmemesi için dayanağa oturtmalısın.
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