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Detaylar bedava değil! Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul öyle bir şey istedi ki takipçilerini şaşırttı

19.05.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, sosyal medya üzerinden komik paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Biber dolması tarifi ve takipçilerinden istekleri herkesi çok güldürdü.

Detaylar bedava değil! Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul öyle bir şey istedi ki takipçilerini şaşırttı

Çağlar Ertuğrul, şu sıralar rating rekortmeni "Teşkilat" dizisinin Serdar'ı olarak izleyici karşısına çıkıyor. Makine mühendisliği okurken oyunculuğa gönül veren Çağlar Ertuğrul, bir ajansa kaydolup reklamlarda oynamaya başladı. Deneme çekimlerinden genellikle eli boş dönse de, "Dağ" filmi için seçilmesiyle her şey değişti. Özellikle "Dağ 2" ile büyük başarı yakalayan oyuncu, televizyonda da "Fazilet Hanım ve Kızları", "Afili Aşk" gibi dizilerle büyük bir hayran kitlesi edindi. Bu sezon başrol oynadığı "Teşkilat" dizisi de ratinglerde rakipsiz bir konumda. Buna rağmen, Çağlar Ertuğrul fazla göz önünde olmamayı tercih ediyor. Çok zaman ayırmadığı sosyal medya hesaplarında genellikle esprili paylaşımlar yapıyor. Örneğin, son olarak biber dolması tarifi paylaştı.

"Ayda sadece 1 BTC..."

Çağlar Ertuğrul

"Bugün sizlere biber dolması yapmasını öğreteceğim" diyen ünlü oyuncu, malzemelerle ilgili hiçbir detay vermeden pişirme aşamasına geçti.

Çağlar Ertuğrul story

Ama temizliğe hayli önem verdiğini de belli etti.

Çağlar Ertuğrul story

Biber dolmasını bol yoğurtla yemeyi öneren Çağlar Ertuğrul'un takipçilerinden enteresan bir isteği de vardı.

Çağlar Ertuğrul

Takipçilerinden bir BTC karşılığı kanalına abone olmalarını istemesi herkesi çok güldürdü. YouTuberlara taş atan Çağlar Ertuğrul, geçtiğimiz ay da Şeyma Subaşı'nı hedef almıştı. Biber dolması paylaşımı "Bakalım, sırada kim var?" dedirtti.


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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi
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