Detaylar bedava değil! Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul öyle bir şey istedi ki takipçilerini şaşırttı

Çağlar Ertuğrul, şu sıralar rating rekortmeni "Teşkilat" dizisinin Serdar'ı olarak izleyici karşısına çıkıyor. Makine mühendisliği okurken oyunculuğa gönül veren Çağlar Ertuğrul, bir ajansa kaydolup reklamlarda oynamaya başladı. Deneme çekimlerinden genellikle eli boş dönse de, "Dağ" filmi için seçilmesiyle her şey değişti. Özellikle "Dağ 2" ile büyük başarı yakalayan oyuncu, televizyonda da "Fazilet Hanım ve Kızları", "Afili Aşk" gibi dizilerle büyük bir hayran kitlesi edindi. Bu sezon başrol oynadığı "Teşkilat" dizisi de ratinglerde rakipsiz bir konumda. Buna rağmen, Çağlar Ertuğrul fazla göz önünde olmamayı tercih ediyor. Çok zaman ayırmadığı sosyal medya hesaplarında genellikle esprili paylaşımlar yapıyor. Örneğin, son olarak biber dolması tarifi paylaştı.

"Ayda sadece 1 BTC..."

"Bugün sizlere biber dolması yapmasını öğreteceğim" diyen ünlü oyuncu, malzemelerle ilgili hiçbir detay vermeden pişirme aşamasına geçti.

Ama temizliğe hayli önem verdiğini de belli etti.

Biber dolmasını bol yoğurtla yemeyi öneren Çağlar Ertuğrul'un takipçilerinden enteresan bir isteği de vardı.