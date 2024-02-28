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Dev buluşma... Demet Akbağ'lı Sandık Kokusu'na bomba transfer! Atilla'nın babasını canlandıracak

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.02.2024 22:40
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Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisine usta oyuncu dahil oldu. Dizide Metin Akdülger'in canlandırdığı Atilla rolünün babasına hayat verecek olan değerli aktörün hikâyeye yeni bir soluk getireceği ve dengeleri değiştireceği öğrenildi.

Dev buluşma... Demet Akbağ'lı Sandık Kokusu'na bomba transfer! Atilla'nın babasını canlandıracak

Her çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan Sandık Kokusu dizisine yeni bir oyuncu transfer oldu. Oyuncuları arasında Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili ve Metin Akdülger gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizine ünlü aktör katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni oyuncu dizide Hasan rolüne hayat verecek.

Sandık Kokusu 2

DEV BULUŞMA!

Usta oyuncu Uğur Yücel, DemetAkbağ’lı Sandık Kokusu dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

sandık kokusu kapak

Show TV’nin sevilen dizilerinden Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna çok değerli bir aktör katılıyor. Sandık Kokusu dizisinin Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger, Necip Memili ve Meriç Aral’lı güçlü kadrosuna dev bir isim katıldı. Uğur Yücel senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı Sandık Kokusu’yla anlaştı.

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Uğur Yücel dizide Atilla’nın (Metin Akdülger) babası Hasan rolüne hayat verecek. Hasan karakterinin hikâyeye yeni bir soluk getireceği ve dengeleri değiştireceği öğrenildi.

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