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Dev doğum günü partisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 14:22 | Son Güncelleme

Aila’nın Eğlence Direktörü Kemal Üşenmez, 300'ün üzerinde misafirin olduğu son zamanların en büyük doğum günü davetiyle geçtiğimiz akşam yeni yaşını kutladı.

Dev doğum günü partisi

Aila’yı dolduran misafirler arasında ünlü isimlerin de olduğu doğum günü partisi sürprizleriyle keyifli bir gece yaşattı.

Fairmont Quasar İstanbul’un yenilikçi mekanlarından Aila’da misafirler şef Emre İnanır imzalı kış menüsünden oluşan lezzetleri deneyimlerken, Müge Zümrütbel’in canlı performansıyla doyasıya eğlendi. DJ gecelerinden sonra canlı müzik ile misafirlerini ağırlayan Aila, eğlenceyi Türkçe pop müziklerle sabahın ilk saatlerine kadar taşıdı. Kemal Üşenmez’in doğum günü partisine katılan ünlü isimler arasında; Murat Aşık, Gökçen Paprika, Ümit Karan, Deha Bilimlier ve Serhan Sokulgan gibi isimler vardı.


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Kemal Üşenmez doğum günü

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