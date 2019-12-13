Dev doğum günü partisi

Aila’yı dolduran misafirler arasında ünlü isimlerin de olduğu doğum günü partisi sürprizleriyle keyifli bir gece yaşattı.

Fairmont Quasar İstanbul’un yenilikçi mekanlarından Aila’da misafirler şef Emre İnanır imzalı kış menüsünden oluşan lezzetleri deneyimlerken, Müge Zümrütbel’in canlı performansıyla doyasıya eğlendi. DJ gecelerinden sonra canlı müzik ile misafirlerini ağırlayan Aila, eğlenceyi Türkçe pop müziklerle sabahın ilk saatlerine kadar taşıdı. Kemal Üşenmez’in doğum günü partisine katılan ünlü isimler arasında; Murat Aşık, Gökçen Paprika, Ümit Karan, Deha Bilimlier ve Serhan Sokulgan gibi isimler vardı.



