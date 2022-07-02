Devasa gemiyi sallayan 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

Carnival Magic isimli yolcu gemisi New York kıyılarına dönmeye hazırlanırken, iki kişi arasında başlayan bir tartışma, 60 kişilik bir kavgaya dönüşünce sahil güvenlik ekibi, yolcu gemisini New York polisinin beklemekte olduğu limana ulaştırdı. Herhangi bir yaralının olmadığı kavgayla ilgili soruşturmalar, olayın üçlü ilişki yaşayan bir çiftin aldatılma üzerine yüzleşmesi sonucu yaşandığını ortaya çıkardı.

ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Görgü tanıklarından biri olan yolcu Theresa James, çiftin tartışmasının olaya katılan yolcularla nasıl büyük bir kavgaya dönüştüğünü anlattı. Kısa bir süre sonra insanların birbirini itip şişeleri kırmasıyla boyutu artan kavgada yolculardan bazılarının kesikler alarak yaralandıkları ve güvenlik görevlilerinin hepsi olmasa da çoğunun kavgayı ayırmak için koştuğunu da sözlerine ekledi.



