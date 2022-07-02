Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Devasa gemiyi sallayan 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

Devasa gemiyi sallayan 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

02.07.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Haziran Salı günü erken saatlerde Carnival Magic gemisinin dans pistinde yaklaşık 60 kişi yumruk yumruğa kavga etmiş ve gemi güvenlik ekipleri tarafından New York sahiline ulaştırılmıştı. Dev kavganın sebebinin yolcular arasında gerçekleşen üçlü ilişki olduğu ortaya çıktı.

Devasa gemiyi sallayan 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

Carnival Magic isimli yolcu gemisi New York kıyılarına dönmeye hazırlanırken, iki kişi arasında başlayan bir tartışma, 60 kişilik bir kavgaya dönüşünce sahil güvenlik ekibi, yolcu gemisini New York polisinin beklemekte olduğu limana ulaştırdı. Herhangi bir yaralının olmadığı kavgayla ilgili soruşturmalar, olayın üçlü ilişki yaşayan bir çiftin aldatılma üzerine yüzleşmesi sonucu yaşandığını ortaya çıkardı.

Açık denizde kaos! Devasa yolcu gemisinde 60 kişilik dev kavgaAçık denizde kaos! Devasa yolcu gemisinde 60 kişilik dev kavga

ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

yolcu

Görgü tanıklarından biri olan yolcu Theresa James, çiftin tartışmasının olaya katılan yolcularla nasıl büyük bir kavgaya dönüştüğünü anlattı. Kısa bir süre sonra insanların birbirini itip şişeleri kırmasıyla boyutu artan kavgada yolculardan bazılarının kesikler alarak yaralandıkları ve güvenlik görevlilerinin hepsi olmasa da çoğunun kavgayı ayırmak için koştuğunu da sözlerine ekledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mucize! Aynı anda iki çift tek yumurta ikizine hamileMucize! Aynı anda iki çift tek yumurta ikizine hamile
Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadıKucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı
'Borçlarımı ödemem gerekiyordu ben de popo kıllarımı sattım''Borçlarımı ödemem gerekiyordu ben de popo kıllarımı sattım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Tatile doyamadı! Ten rengi bikinisiyle mest etti

Tatile doyamadı! Ten rengi bikinisiyle mest etti

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

İlginizi Çekebilir

Bereket olmasını istedi! Timsahla evlendi

Bereket olmasını istedi! Timsahla evlendi

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.