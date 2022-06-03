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Sosyal medya fenomeni Mary Mangdalene, sosyal medyada gündem yarattı! “22 kiloluk göğüslerim yüzünden...”

03.06.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok yıldızı Mary Mangdalene, yaptırdığı estetik ameliyatlar sayesinde kısa sürede fenomen olmayı başardı. Dünyanın en büyük vajinasına sahip olan fenomen, onlarca kez göğüs ameliyatı için bıçak altına yattı. Estetik ameliyatlarının sonucunda göğüslerinin 22 kiloya ulaştığını belirten Mangdalene, dış görüntüsü nedeniyle uçaktan atıldığını iddia etti.

Sosyal medya fenomeni Mary Mangdalene, sosyal medyada gündem yarattı! “22 kiloluk göğüslerim yüzünden...”

Sosyal medyda yaptığı paylaşımlarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mangdalene, Dallas’tan Teksas’a giden bir yolcu uçağında yaşadığı ilginç bir durumdan söz etti. Kanada’da yaşayan fenomen Teksas’a gitmek için 5 bin dolarlık biletini aldığını ve tam zamanında uçakta olduğunu anlattı. Yolculuk için spor sütyeni ve tayttan oluşan bir kombin yapan Mangdalene, sosyal medyada yaptığı paylaşımda uçak personelinin kendisini uçaktan attığını ifade etti.

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“ŞU ANDA İNSANLIKTAN ÇIKMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM”

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Kabin ekibi uçuş görevlilerinin talimatlarına uymadığı için Mangdalene’i uçaktan indirdiklerini ifade etse de fenomen isim bu yaşanan durumun dış görüntüsüyle alakalı olduğunu savundu. Uçaktan indiğinde yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya hesabından anlaran Mangdalene, “Görünüşümden dolayı uçaktan kovuldum. Lütfen bu ayrımcılığa bir son verin. Bu gerçekten iğrenç bir durum. Kendimi çok utanmış ve insanlıktan çıkmış gibi hissediyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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