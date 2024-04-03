'Devir ekonomi devri' dedi özel okul fiyatlarını sert eleştirdi! Seda Bakan'ın ekonomi yorumu gündem oldu

Şimdilerde Emre Oskay, Mehmet N. Karaca ve Levent Güneri’nin yapımcılığını üstlendiği 'Takan Takana' filmi için sete çıkmaya hazırlanan Seda Bakan başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

İki çocuk annesi Seda Bakan fit haliyle de her zaman beğeni topluyor. Ünlü oyuncu şimdi de 'ekonomi' yorumuyla sosyal medyayı salladı.

'ÇOCUKLAR SANKİ...'

Tasarruf yapmaya başladığını söyleyen ünlü oyuncu özel okul fiyatlarına da dert yandı. Seda Bakan “Yeni bir şey almıyorum. Sadece pahalı kıyafet alıyorum onu da 2-3 sene giyerim. Devir ekonomi devri. Özel okul fiyatları almış başını gitmiş, çocuklar sanki anaokulu değil tıp okuyorlar. Kim kime ne çakarsa” diye konuştu.

2 ve 5 yaşında kızları olan Seda Bakan'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü isme 'Çok doğru söylemiş' gibi yorumlar yapıldı.