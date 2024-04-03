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Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal 1,5 ayda 10 kilo verdi! Değişimiyle herkesi şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.04.2024 09:34
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yarım Elma dizisinde hayat verdiği 'Yonca' karakteriyle hafızalara kazınan Janset Paçal uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Şimdilerde değişimiyle gündem olan ünlü oyuncu 1,5 ayda 10 kilo verdi. Paçal'ın yeni görünümüne sosyal medyada yorum yağdı.

Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal 1,5 ayda 10 kilo verdi! Değişimiyle herkesi şaşırttı

'Ayrılsak da Beraberiz', 'Yarım Elma' gibi dizilerle 90'lı yıllara damga vuran Janset Paçal uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor. Yıllar içindeki değişimiyle zaman zaman gündem olan ünlü oyuncu bu defa verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

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Janset Paçal 1,5 ayda tam tamına 10 kilo verdi. Değişimini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Paçal'ın son halini görenler çok şaşırdı.

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YORUM YAĞDI

Janset Paçal'a sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Bu kadar kısa sürede bu nasıl olabiliyor?', 'Her halinle güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Janset, 1996'da başladığı atv'deki "Televizyon Çocuğu"nda 90 bölüm boyunca Okan Bayülgen'e eşlik etti, bu programla ünlü oldu.

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1997'de yine Atv'de Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrolleri paylaştıkları Tatlı Kaçıklar dizisinde rol aldı. 1998'de TGRT'nin Klass Magazin adlı magazin programını sundu.

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1999'da TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Ayrılsak da Beraberiz dizisinde Haziran 2002'ye kadar Berna karakteriyle başrol oynadı.

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